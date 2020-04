Aún el chileno Mario Salas, nuevo entrenador de Alianza Lima, no ha podido poner un pie en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’ y ya ha recibido el primer mazazo de su colega Claudio Borghi, entrenador argentino nacionalizado chileno y que está a punto de ponerse el buzo de Colo Colo, pues cuestionó las actitudes del ‘Comandate’ en su paso por el cuadro ‘Cacique’.

“Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Mario Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono. Ahí dije se está equivocando mucho”, comentó el Bichi a Somos Chile Radio.

Asimismo, Claudio Borghi, cuestionó que Mario Salas haya dinamitado el ambiente del cuadro albo desde la salida del arquero argentino Agustín Orión, a quien le rescindió el contrato por pedido del ‘Comandante’ en su busca de retomar el control del grupo.

“Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y (Mario Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató”, añadió.

