Mario Salas: CONFIRMADO se despidió de jugadores de Sporting Cristal y firmaría por Colo Colo |VIDEO |FOTOS 

El presidente de Sporting Crtsital , Federico Cúneo, tuvo un diálogo con el diario chileno 'El Mercurio', donde confirmó la salida del entrenador campeón, Mario Salas , candidato principal para asumir las riendas de Colo Colo.

"Acabamos de hablar con él y sí, se va de Sporting Cristal y regresa a Chile. Estamos muy agradecidos con él", indicó el titular del cuadro 'cervecero'. El titular cervecero y Mario Salas se reunieron el lunes por la tarde y resolvieron tomar caminos diferentes.



"No sé exactamente cuándo Mario Salas regresará a su país, pero debería ser en los próximos días", añadió el alto directivo de Sporting Cristal sobre los siguientes pasos que realizará 'El Comandante', pretendido por Colo Colo de Chile.



Sporting Cristal campeón del Descentralizado: Mario Salas fue bañado en cerveza en plena conferencia | VIDEO

El mismo diario recuerda que el pasado fin de semana, en medio de la definición por conocer al campeón del Descentralizado 2018, los 'celestes' reconocieron que no podía competir con clubes con presupuestos más elevados.

"El domingo en la noche tuvimos la cena de celebración por el título, pero ahí Salas no nos comunicó nada. Aunque es verdad que no tenemos cómo competir frente a clubes más poderosos y no solo con Mario Salas, sino también con nuestros jugadores más importantes", señaló el titular de Sporting Cristal.