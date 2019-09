Mario Salas: Este cuestionable comentario tuvo sobre debut de Gabriel Costa con Blanquirroja |VIDEO |FOTOS 

El 'Comandante' Mario Salas , la parecer no toma con ninguna gracia que uno de sus mejores jugadores, Gabriel Costa , sea uno de los valores de mejor rendimiento de la selección peruana en sus amistosos con Ecuador y triunfo ante Brasil. El DT de Colo Colo no le regaló ni un solo comentario positivo sobre su nueva etapa futbolística.



El chileno, Mario Salas, fue consultado por la prensa de su país sobre el rendimiento del uruguayo, nacionalizado peruano, Gabriel Costa, en la doble fecha FIFA y solo atinó a decir: .



“No vi el partido. No puedo responder porque no vi el partido. Sí sé que jugó. Estar en Colo Colo y elegir una formación es un lindo problema. No solo por Gabriel Costa, sino por la calidad de jugadores que tenemos”, afirmó Mario Salas y cerró el tema sin mayor análisis.



El ex entrenador de Sporting Cristal habló genéricamente de lo que significa formar parte de una selección de fútbol. “Jugar por la Selección y tener una seguidilla de partidos, es bueno. Los futbolistas llegan de buen ánimo”, añadió.



Según la prensa chilena, la relación entre Gabriel Costa y Mario Salas no atraviesa el mejor momento, los puntos que los distancian del líder Universidad Católica, tiene al 'Comandante' muy hermético con el grupo y a esto se suma el fuerte carácter del uruguayo.