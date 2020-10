Luego de la derrota ante Deportivo Municipal, la dirigencia de Alianza Lima decidió despedir a Mario Salas, pese a que este quería continuar. El club tendrá que pagar fuerte cláusula de rescisión. Así lo dio a conocer a RPP en sus distintas plataformas.

Ante Deportivo Municipal, Alianza Lima de Mario Salas sumó su sexta derrota consecutiva (Liga 1 y Copa Libertadores). Esta situación fue el límite en la institución, que tomó drástica situación en un momento difícil para el equipo.

Con Alianza Lima, Mario Salas dirigió 18 partidos: 2 triunfos, 9 derrotas y 7 empates. 15 puntos de 54 posibles. Sin duda números de terror para el técnico chileno en su segunda faceta dirigiendo en Perú.

“Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, había dicho Mario Salas tras caída en el Estadio Alberto Gallardo.

Mario Salas llegó a Perú para la reanudación de la Liga 1 Movistar 2020. Esto para reemplazar al uruguayo Pablo Bengoechea, que tuvo mal inicio de año pese a gran campaña el 2019.

