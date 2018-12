Mario Salas: Así de rápido olvidó a Sporting Cristal y se puso el buzo de Colo Colo |VIDEO |FOTOS

Mario Salas es la nueva celebridad en Chile. El técnico que hace solo cuatro días levantaba la Copa del Descentralizado 2018, con Sporting Cristal , hoy se puso la camiseta de Colo Colo y fue presentado como el nuevo entrenador del cuadro 'Cacique'.



"Le agradezco a Dios y a la dirigencia de Colo Colo, a Marcelo (Espina) la confianza de dirigir al club más grande de Chile. Es un sueño que se hace realidad. Ha sido un día muy especial, llegar al camarín y ver mi nombre en el puesto, me pone la piel de gallina. Muy contento de cumplir este sueño", dijo Mario Salas.



"Con mi cuerpo técnico no movemos por desafíos. Los éxitos que hemos tenido nos significan llegar a Colo Colo muy bien preparados. Es el desafío más grandes de nuestras carreras, sin duda", añadió el ex entrenador de Sporting Cristal.



Esto dijo Mario Salas como nuevo DT de Colo Colo

En su momento habló sobre su pasó por Sporting Cristal. "Fue una gran decisión, más allá de los resultados. Mi metodología de trabajo cambió. Conocí gente que me hizo crecer. Aprendí mucho de mis jugadores", agregó Mario Salas.



También se entusiasmo por su nuevo plantel. "Me he deleitado viendo a Jorge (Valdivia) y Esteban (Paredes). Colo Colo tiene jugadores de altísima calidad. Hay que subir niveles de rendimiento o mantener niveles de rendimiento", concluyó.