Marco dos Santos, ‘Marquinho’, marcó época en el fútbol peruano, primero con la camiseta de Sport Boys y luego con la de Alianza Lima. Algunos años después el brasileño vuelve a brillar, aunque ahora en ‘la cancha’ de YouTube, con ‘El Canal de Tiro Libre’, en el que ha entrevistado a figuras tales como Zico, Freddy Rincón y el ‘Principito’ Rubén Sosa, así como a futbolistas muy recordados por los hinchas del fútbol peruano como Gustavo Tempone, Pedro Garay, Carlos Henrique Paris y César Rosales, entre otros.

MARQUINHO ENTREVISTADOR

¿Marquinho antes a ti te hacían las entrevistas, ahora tú en el Canal de Tiro Libre de Youtube, eres quién hace las entrevistas?

Es una experiencia nueva de mi vida, ha sido una idea de mi hijo Lucas. El nombre del canal lo dice todo ‘El Canal de Tiro Libre’ porque me he caracterizado bastante por los tiros libres , entonces tuvo la idea él y la verdad que estoy aprendiendo cada día y estoy muy contento.

Has entrevistado a figuras de gran nombre como Zico y ‘el Principito’ Rubén Sosa..

Con la entrevista a Zico me emocioné mucho porque era mi ejemplo de jugador, que yo veía cuando era chico. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente e ir a su casa, gracias a Cláudio Adao, quien es su amigo de muchos años. Tiempo después cuando accedió a darme la entrevista, me di cuenta que es una persona muy sencilla y muy humilde. A parte de él, hemos entrevistado a Freddy Rincón, Rubén Sosa y Neto del Corinthians. Son entrevistas que me han marcado mucho en este tiempo que tenemos en el canal y creo que estamos creciendo de a poquitos.

A propósito de esa entrevista con Sosa, tú lo enfrentaste en la final de la Copa de la UEFA (hoy UEFA Europa League) con el Casino Salzburgo ante el Inter de Milán.

Sí, la verdad que el equipo del Casino Salzburgo era bastante sencillo; pero muy efectivo y llegamos a la final por méritos con la campaña que hicimos. Enfrentamos a un equipo con la jerarquía que tenía el Inter en ese momento, con Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Sergio Battistini, Nicola Berti, Wim Jonk, Dennis Bergkamp y Rubén Sosa, perdimos 1-0 los dos partidos; pero hemos luchado hasta la final y tuvimos que contentarnos con el vice campeonato. Fue un lindo recuerdo, cambié la camiseta con Sosa, que es un tipo muy sencillo y creo que eso lo hace un jugador grande.

Y desde esa final, el equipo de Austria ya no ha podido llegar a estas instancias, como disputar la final de la Copa de la UEFA

Hoy Red Bull compró la franquicia del Casino Salzburgo; pero la gente tradicional de Salszburgo tiene hasta hoy ese recuerdo. Es lindo estar en la historia y bueno traté de hacer lo mejor cuando me tocó y por eso hemos dejado una marca muy importante para este club.

EL CANAL DE TIRO LIBRE

Y volviendo al tema de tu canal, también hemos visto entrevistas con jugadores muy recordados por los hinchas como Carlos ‘El Loco’ Enrique, Gustavo Tempone, y Rómulo ‘el Copete’ Fernández, entre otros.

Son contactos que, bueno, al pasar al tiempo uno va perdiendo porque cambian de número o se mudan de país. A través de contactos más cercanos uno va preguntando por uno y por otro. Marcelo Sozzani era un jugador al que yo le quería hacer una entrevista; pero me tardé bastante en encontrar su contacto. También el ‘Loco’ Enrique, ahora le hicimos a Gustavo Grondona, que era un jugador que la gente de la ‘U’ me pedía mucho; César Rosales que está en Grecia, a quien hace mucho tiempo no veía y se puso muy contento. Hay otros jugadores que estamos tratando de ubicarlos; pero no es tan fácil y ese es el trabajo de nosotros, tratar de contactar a los jugadores que han dejado algo para la historia del fútbol peruano y tratar de hacer las entrevistas, recordar las anécdotas, hablar de puro fútbol desde sus inicios. Es algo que me gusta mucho hacer porque es una manera de revivir el pasado. Lo hago con mucho placer, con mucho gusto y la intención es que le guste a la gente que lo vea y se ponga contenta.

Con estas entrevistas, el público se remonta a esos partidos, los clásicos de los 90...

La verdad que son cosas que yo siempre digo “hay que recordar cuando uno está vivo, después que ya uno muere no se puede hacer nada”. El caso que nos pasó con Carlos ‘Kukín’ Flores, que yo le iba a hacer una nota, iba a hablar personalmente con él, y llegó la noticia que había fallecido. Uno nunca iba a imaginar que va pasar una cosa así, tan rápido. Me sentí muy triste porque Carlos era una persona muy joven que dejó mucho en el Boys y en todos los clubes que ha pasado. He hecho varias entrevistas con varios jugadores. Con Víctor ‘Pitín’ Zegarra, que me agradeció por hacer un recuerdo de su vida, de su carrera. Me felicitó por hacerle la nota, cuando ‘uno está vivo, porque después que uno muere, no se puede hacer nada’ Creo que mi idea es invitar a jugadores, grandes o chicos; pero que tengan algo que decir y que al público le gusté lo que ve en el canal.

No recuerdo muchas entrevistas a ‘Pitín’ Zegarra en televisión o en otros medios de comunicación.

Me contó que no le gusta mucho hablar, ni dar entrevistas; pero me dijo que como era para mí, me iba a dar la entrevista. Me dejó muy contento porque yo he trabajado con él en Alianza, es un señor, un ejemplo de persona con una gran sencillez. Nos ha contado cosas muy bonitas de su época. Con Germán Leguía y con Julio Meléndez también hicimos entrevistas y vamos a hacer con otras figuras más. Eso es lo más bonito de mi canal, porque yo quiero que las personas conozcan las historias que ellos tienen para contar.

MARQUINHO Y LOS TIROS LIBRES

En tu canal también tuviste un duelo de tiros libres con Germán ‘El Machi’ Pinillos…

Justo cuando hicimos con ‘El Machi’ Pinillos comenzó la cuarentena y ya no se podían hacer reuniones, ni estar en la calle. Logramos hacer con ‘El Machi’; pero fue el único desafío que hicimos en el canal. Ya habíamos programado con otros jugadores y no se pudo; pero cuando todo vuelva a la normalidad vamos a hacer más desafíos de tiros libres, porque hay muchos jugadores para poder hacer estos retos. ‘Machi’ tenía una técnica muy precisa, ha hecho muchos goles en la temporada 99 (con el Boys). Nosotros compartíamos, también estaba Johnny Vegas, quien también aprendió un poquito con clases mías (jajaja) Por eso me llamaba de viejo. La verdad que para mí ha sido un gusto compartir con ellos porque los conocimientos de uno tienen que ser compartidos, no hay que guardarlos.

¿Y en quién te inspirantes para patear los tiros libres?

Bueno ahí viene la historia de Zico, él era mi ejemplo, mi futbolista preferido. Soy su hincha hasta hoy, lo veía cuando yo tenía doce, trece años y me encantaba verlo patear los tiros libres, su manera de jugar en general; pero sus tiros libres me marcaron mucho porque era muy preciso. Cuando fui a su casa, le pregunté cómo pateaba y me dijo: “Cada uno tiene su estilo de patear. Yo miraba la barrera, miraba al arquero y quería que pasará al segundo hombre de la barrera” y yo también ponía en práctica esa forma y me salía. Tienes que mirar por donde quieres que pase la pelota y ahí tienes una referencia y si llega a pasar el balón por ahí, seguramente el arquero no llega por la fuerza. Zico ha sido mi mayor ejemplo de pateadores de tiros libres.

PASO POR SPORT BOYS, ALIANZA LIMA Y SPORTING CRISTAL

Siempre te preguntan por tus buenos momentos en Alianza Lima y Sport Boys; pero que nos puedes decir de tu paso por Sporting Cristal...

Sí yo estuve en el año 93 en Cristal, teníamos un buen equipo; pero no éramos unidos. No teníamos la unión que el grupo necesita para salir campeón y esa fue una falla de todos nosotros. Ese año logramos hacer una buena Copa Libertadores; pero no un buen torneo local. En los octavos de final de la Copa Libertadores le ganamos 4-0 al Nacional de Ecuador, luego de perder 3 -0 en Quito. Demostramos en ese partido que el equipo jugando era muy bueno. Teníamos un equipo espectacular desde el arquero hasta el último suplente; pero eso no hemos demostrado durante todo el año por eso no llegamos a hacer historia; pero yo tengo un lindo recuerdo del club, siempre me trataron muy bien.

En ese partido te hacen el penal y marcas el gol que aseguró la clasificación...

Sí yo lo cobré, yo lo pedí. Había otros buenos jugadores, estaban Pablo Zegarra, ‘el Chorri’ Palacios, Flavio Maestri; pero dije ese penal lo pateo yo. Tenía que asegurar porque estábamos 3-0 y con el cuarto pasábamos a la otra fase. Yo agarré y pateé fuerte al medio del arco y bueno fue gol y clasificamos a la siguiente etapa.

Marquinho fue parte del equipo de Alianza Lima que rompió la larga racha sin títulos. (Foto: Historial Blanquiazul)





Cuéntanos entonces tus mejores momentos en el Boys y en Alianza Lima...

Yo llegué al Boys en el año 90, que el país estaba sufriendo por el terrorismo, yo no hablaba nada de español; pero la gente del Boys me trató muy bien. En esa época se jugaban los tripletes, que me parecía bastante raro. Nunca había jugado así; pero me gustó porque la gente estaba en el estadio y veía tres partidos. Tengo un recuerdo maravilloso del Boys, la gente me quiere mucho y yo también. Boys me abrió una puerta y siempre voy a estar agradecido al club que lo quiero y siempre voy a querer lo mejor para la institución. He sido tres veces el mejor jugador extranjero, dos veces subcampeón, una vez artillero del campeonato, son cosas que llevo mucho en el corazón.

¿Y con Alianza Lima?

En el 95 hicimos un buen plantel, un equipo bastante bueno. No se pudo lograr el título porque hubo un cambió el entrenador, Iván Brzic se fue España y luego llegaron otros entrenadores con otra manera de trabajar y no logramos nada; pero ahí empezó mi historia con Alianza. En el año 97 me pidieron de nuevo y eso me puso muy contento. Yo quería salir campeón con Alianza y ese era el objetivo de la directiva, que trajo a Jorge Luis Pinto y a otros jugadores. Creo que demostramos que la unión que tuvimos ese año permitió ganar los dos campeonatos (Apertura y Clausura), demostramos que merecidamente éramos campeones nacionales y después de 18 años. Por eso Alianza es un club que tengo en mi corazón, por la gente, por el trato, por las cosas buenas que hemos pasado, tanto buenas como malas. Yo he pasado momentos muy felices en Alianza, de las cosas malas no quiero ni acordarme, son cosas que no sirven para nada. Alianza es un club que tengo muy dentro de mi corazón, cuando uno viste esta camiseta, sabe que tiene que darse al máximo.

¿Y qué le podrías decir a los hinchas de Alianza, ahora que el equipo no está en la primera división?

Bueno yo estoy muy triste por el descenso, no lo podía creer como todos los hinchas de Alianza; pero el campeonato que hicieron no era para salvarse. Lo único que digo es que este año hay que demostrar porque es el equipo del pueblo, que tienen que sacar fuerzas de adentro. Yo le deseo lo mejor a cada jugador de este plantel, al comando técnico, a toda la gente de Alianza en este año que es histórico por disputar la Segunda División. Solo tengo los mejores deseos, que ellos puedan superar todo esto y traer nuevamente a Alianza a la Primera División, el lugar del cual nunca debió salir.

También quiero decirle a la gente que se cuide bastante, estamos atravesando este momento delicado, infelizmente este virus no respeta a nadie, así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a salir adelante; pero tenemos que estar unidos, siempre respetando al prójimo y desearle a la gente muchas bendiciones para sus hogares.

TE PUEDE INTERESAR:

Ángelo Campos ‘atrasa’ a Erick Delgado en arco de Alianza Lima [VIDEO]

Alberto Quintero sorprende a hinchas de Universitario con su nueva PS5 [VIDEO]

Liga 1: Alexis Rojas anota primer gol del campeonato para Sport Huancayo [VIDEO]

Alianza Lima: Estos son los refuerzos con los que luchará su regreso a Primera [VIDEO]