Por: José Reynoso Alencastre

Cada vez que había un balón parado, Marquinho dibujaba una ‘pincelada’. El brasileño inició su aventura en Perú con Sport Boys. Es uno de los mejores extranjeros que llegó a nuestro fútbol.

¿Cómo llegas al Perú?

Estaba en Inter de Porto Alegre y don Antonio Cuba, que era presidente del Sport Boys, preguntó si había un jugador para recomendar y, como no había renovado, me vine.

¿Qué sabías de la ‘Misilera’?

Era la primera vez que salía de Brasil, pero me recibieron muy bien. Con el paso de los años me di cuenta que no me equivoqué.

Llegas, pelean el campeonato y clasifican a dos Copas Libertadores...

Fui goleador, me eligieron el mejor extranjero, logramos dos subcampeonatos, solo me faltó un título con Boys.

¿Recuerdas quiénes estaban?

‘Kukín’, Anchisi, Martín Duffoo, Arrelucea, Chávez-Riva, Oswaldo Flores, Atoche, el ‘Patito’ Delgado, que en paz descanse, había un grupo bonito, éramos una familia. Luego llegaron Paris, Norton y Claudio (Adao) y armamos un equipo competitivo.

¿La camiseta rosada es distinta a otras?

El Boys se hace querer gratis, el que viste esa casaquilla sabe que puede haber problemas, pero el cariño de la gente hace acordarse de lo bueno. El sentimiento lo tengo muy adentro.

¿Un anécdota con ‘Kukín’?

Carlos siempre fue muy travieso, bromista, auténtico. A los brasileños nos llevaba a conocer el Callao, a presentarnos a la gente. Desayunábamos y comíamos en los mercados. Él estaba muy orgulloso de ser chalaco y la gente feliz que estemos con ellos.

Para patear tiros libres, ¿se nace o se aprende?

Uno nace con ese don, también hay que entrenarlo y mejorar. Desde que estuve en Ponte Preta siempre pateé y me salió bien.

¿Tu mejor gol?

No sé si fueron los más bonitos, pero por tratarse de clásicos, dos a la ‘U'.

¿Adao y tú son los mejores brasileños que pasaron por Boys?

Para mí, Claudio es el mejor ‘9′ con el que jugué. Usaba las dos piernas, el pecho, la cabeza, era completo. Aprendí mucho a su lado.

Luego, Cristal rompe el mercado y te contrata...

En esa época era así y me tocó. Es un club serio que me trató muy bien.

¿Tu mejor recuerdo?

La campaña no fue tan buena a nivel local, pero en la Copa llegamos a octavos y remontamos un 3-0 al Nacional de Ecuador. Ese partido fue inolvidable, demostramos que no había nada imposible.

En Alianza también dejaste huella...

Lo tengo muy adentro. Cuando éramos rivales se sentía a su hinchada, al llegar me di cuenta de su grandeza. Fue una linda experiencia, en el 97 logramos el campeonato y entramos a la historia.

¿Qué tal te recibió el grupo?

Me sentí como en casa. Waldir (Sáenz), Jayo ‘Kanko’ Rodríguez, ‘Churre’ Hinostroza. Compartimos momentos buenos y malos y esa amistad dura para toda la vida.

¿Pinto era tan ‘ogro’ como lo pintaban?

Nos marcó a todos con su manera de trabajar, fue exigente, siempre decía: ‘Quiero que inscriban su nombre en la historia de Alianza’. En el último partido, cuando ya éramos campeones, nos recordó eso.

¿Te buscaba en tu casa?

Él sabía a quienes tenía que cuidar.

Te faltó jugar por la ‘U'...

Tres veces estuve cerca. Siempre los respeté como equipo grande y sus hinchas hasta ahora me piden fotos.

¿Por qué dejaron de venir jugadores brasileños a Perú?

Hay muchos que no son conocidos, aquí destacarían, pero nadie los busca.

¿Te animas a ser entrenador?

Tengo mi licencia y estoy esperando una invitación para poner en práctica lo que me enseñaron maestros como Carbone, Pinto, Arroé, ‘Chalaca’ (Gonzales), Brzic, Otto Varic, el ‘Maño’ Ruiz.

Un abrazo y tu mensaje a los hinchas...

Les deseo lo mejor, cuídense mucho y cuando quieran estamos para hablar de fútbol.