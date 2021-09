La selección de Chile no tuvo los mejores resultado en la última fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022. La ‘Roja’ sumó solo un punto, tras empatar contra Ecuador sin goles y perder ante Brasil y Colombia, poniendo en duda su chances de clasificar al mundial de Qatar. Por ello, la obligación de ganar en los próximos partidos es grande para Martin Lasarte.

El resultado no ha sido del agrado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFAT), Pablo Milad, quien aseguró que las expectativas de la última jornada era sacar al menos cuatro de los nueve puntos.

En ese sentido indicó que la tarea del técnico Martín Lasarte será obtener, por lo menos, siete puntos, para que la selección chilena pueda seguir en carrera.

“Las expectativas que teníamos eran, a lo menos sacar unos cuatro puntos y eso no se cumplió. Esto obliga en la próxima fecha triple a sacar, a lo menos, siete puntos y ojalá fueran nueve. Esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe y no hemos perdido esperanza”, sostuvo Milad.

En octubre se desarrollará la jornada 11 por las clasificatorias sudamericanas y Chile tendrá como oponentes a Perú, Paraguay y Venezuela. Con la ‘Bicolor’ jugará de visita, mientras que con la ‘Albirroja’ y la ‘Vinotinto’ será de local. Actualmente, la ‘Estrella solitaria’ se ubica en la casilla N°8 con siete puntos y está por debajo de la ‘Blanquirroja’ que tiene ocho unidades.