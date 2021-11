El partido Brasil vs. Colombia válido por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica fue uno de los más resaltantes y el desarrollo de las acciones cumplieron con las expectativas previas. No obstante, un hecho llamó la atención: Neymar le faltó el respeto al árbitro chileno Roberto Tobar y no fue amonestado.

La polémica escena se hizo viral en solo unos instantes y generó un gran número de críticas alrededor del mundo, tanto al futbolista, por su desacertada reacción, como al juez, por no sancionar lo ocurrido. El periodista argentino Martín Liberman no evitó referirse al tema y realizó un drástico comentario.

“¡Roberto Tobar me desilusionó! Se dejó llevar por delante toda la noche. Un miedoso que fue a sacar el partido”, expresó el reconocido hombre de prensa a través de su cuenta de Twitter, sin contemplaciones sobre el árbitro sudamericano.

Neymar encaró directamente al árbitro Roberto Tobar. (Fuente: Movistar Deportes)

La frase expresada por Martín Liberman fue compartida por muchos hinchas del fútbol, puesto que consideran que se respetó mucho a la consagrada figura del fútbol y que la situación tal vez hubiera sido distinta con otro jugador. Diego Latorre, también periodista argentino, criticó al colegiado.

“El árbitro tiene que hacer cumplir el reglamento. Fue inadmisible su postura ante los reiterados reclamos y atropellos de Neymar. Tobar no tuvo personalidad. Queda desautorizado si solo es justo con los jugadores sin su calidad, popularidad y marketing”, tuiteó el conductor de ESPN.

Brasil clasificó al Mundial Qatar 2022

La fuerte de reacción de Neymar con el juez no fue lo único destacado del partido Brasil vs. Colombia: brindó una genial asistencia para Lucas Paquetá en el 1-0 final. El resultado ha hecho que la ‘Canarinha’ sea inalcanzable en la tabla de posiciones y obtuvo el primer boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022 en Sudamérica.