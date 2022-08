El periodista argentino Martín Liberman se dio un verdadero ‘banquete’ con la última victoria de Boca Juniors y no desperdició la oportunidad para destruir con su ácida critica a Carlos Zambrano tras el codazo que no fue sancionado por el árbitro Fernando Espinoza y calificó al peruano de ‘malintencionado’.

Liberman cuestionó la actuación del peruano en su regreso a la ‘Bombonera’. “ El partido de Zambrano es espantoso. Es una involución permanente su rendimiento. Debiera estar expulsado a esta altura, además de no haber encontrado nunca la marca. Lo dejaron haciendo trompos varías veces ”, expresó desde su cuenta de Twitter.

Pero lo que hizo explotar al popular ‘Colo’ fue la jugada final del ‘León’. “ Es increíble que el árbitro no haya cobrado penal y expulsión de Zambrano. Artero codazo, malintencionado ”, compartió el periodista quien recibió algunas respuestas de los hinchas de Boca Juniors defendiendo al jugador.

Periodista Martín Liberman descargó su critica contra Carlos Zambrano en redes sociales (@libermanmartin)

Hinchas de Zambrano cuadraron a Martín Liberman

“No es penal, es una mañosería de Zambrano que por partido los jugadores lo hacen 20 veces. Se ve más que la cabeza quiere tener contacto con el codo”, “Cómprate anteojos, odiador gratuito de Zambrano. Él mete con todo, como meten los zagueros allá. Siendo argentino me extraña que seas ahora tan sensible”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas peruanos.

Los aficionados le recordaron al periodista que en Argentina hubo zaguero mas rudos y mal intencionados que Carlos Zambrano. “ En Argentina a través de su historia hubo cientos de defensas rudos, mucho más rudos que Zambrano e incluso maleros e hijos de p… o no te acuerdas de Camino por solo poner un ejemplo. Te arañas porque Zambrano pega ”, argumentaron los aficionados.

Carlos Zambrano tuvo accidentado final en partido ante Atlético Tucuman (Video: YouTube)

“Dónde dice que no se puede echar a los zagueros de Boca”

La jugada de Carlos Zambrano en el primer minuto del tiempo suplementario contra Ignacio Puch donde le dejó el codo en el rostro después de ejecutar un remate al arco. El jugador del ‘Decano’ quedó tomándose el rostro en el césped y ante la observación de los relatores que pedía revisar el VAR la sanción nunca llegó para el zaguero xeneize que ya tenía una cartulina amarilla.

Por su lado, Esteban Edul del F12 de ESPN cuestionó la decisión del árbitro. “Les pido perdón por el desconocimiento. Voy a releer el reglamento a ver en qué parte está el inciso que dice que no se puede echar a los centrales de Boca, porque no lo encuentro. Y la verdad es que los tienen que echar todos los partidos. No es serio lo de Zambrano”, dijo el comunicador.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Boca Juniors venció a Atlético Tucumán con dos goles del ingresante Luca Langoni en La Bombonera. Con este resultado los xeneizes llegan puesto siete y se pone a 6 puntos de líder.

El próximo encuentro de los xeneizes será ante chocará con Colón de Santa fe este domingo 4 de setiembre desde las 4 p.m. (hora peruana) en el estadio Brigadier López.

