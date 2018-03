Martín Liberman destruyó a Argentina tras 6-1 ante España: "Estamos fritos con el club de amigos" [VIDEO]

Martín Liberman , conductor de "Canal 26" de Argentina, destruyó a su selección tras caer goleado 6-1 frente a España en amistoso disputado en Madrid con miras al Mundial Rusia 2018. ¿Qué dijo el periodista deportivo?



"Lo sigo siempre, ¿por qué creemos que vamos a ganar el mundial? No me hace falta esta goleada para saber que si insistimos con el club de amigos estamos fritos. Con Romero, con Rojo, con Biglia, con Banega, con Mascherano, con Banega... no me hace falta esta goleada", lanzó Martín Liberman.



"La diferencia de velocidad, la diferencia de ritmo y hasta de jerarquía, de los españoles con los argentinos; fue asombrosa", continuó el conductor.



"Cuando en la conferencia dijo (Jorge Sampaoli) que el 'primer tiempo de Argentina fue increíble'... ¡fue increíble lo mal que jugó! El técnico lo dice en modo positivo. Argentina descontó porque descontó", agregó.



"En el cero a cero, Higuaín se perdió un gol increíble. Un gol de esos que un delantero de su jerarquía no debería perder a esta altura", sentenció sobre la acción de Gonzalo Higuaín.