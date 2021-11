Martín Liberman sigue dejando mal parados a los panelistas de ‘Al Ángulo’ días después de la polémica entrevista al periodista argentino. José Chávarri, panelista del programa, fue calificado como ‘Desagradecido’ tras cuestionar al ‘Colo’ y en su intentó por aclarar la situación ha recibido un golpe más letal y una lección gratuita de periodismo desde las redes sociales.

“Aprende castellano hermano. Decir que un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, haces otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el teléfono para pegarme implícitamente en Twitter. No te conocía. Menos mal”, escribió el popular ‘Colo’ en sus cuenta de Twitter y sorpresivamente recibió numeroso apoyo de seguidores peruanos.

El popular ‘Colo’ también adjuntó una imagen del diccionario de la Real Academia, donde le explica a José Chávarri el significado de la palabra ‘Denostar’. El rioplatense aseguró además que en ningún momento cometió injuria contra los jugadores de Boca Juniors a los cuales solo criticó.

Martín Liberman no suelta a panelista de 'Al Ángulo' en redes sociales (Captura Twitter)

¿QUÉ ENFURECIÓ AL ‘COLO’ MARTÍN LIBERMAN?

Martín Liberman no toleró un nuevo tuit del panelista de Movistar Deportes en redes sociales. “Yo hablo en general. Si has visto ‘Al Ángulo’, suelo decir lo que considero. Y, repito, no fue un debate lo de ayer, sino una entrevista. Algo distinto. Por otra parte, hay una necesidad de algunos de que se denoste a los futbolistas en los medios de comunicación. No es mi estilo”, escribió Chávarri en su Twitter, sin arrobar al argentino, lo que desató la furia del periodista.

Liberman arremetió contra Advíncula (Fuente: Movistar Deportes)

Días antes, el ‘Colo’ había cuestionado los códigos de José Chavarri por no decirle las cosas frontalmente cuando tuvo la oportunidad. “Jajajajaa dicen por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el martes. Sos un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo me “cuestionas” en Twitter sin arrobarme? No tenés un código, maestro. Saludos”, comentó Liberman.