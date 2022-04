La selección peruana afrontará el repechaje al Mundial Qatar 2022 en junio frente al ganador del cruce entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. El juego del equipo de Ricardo Gareca ha recibido una serie de elogios previo a dicho duelo y uno de ellos vino de parte del periodista argentino Martín Liberman.

En ESPN Debate F, el conductor venía de conversar con la periodista Pamela Ríos tras lo cual destacó las individualidades que tiene la ‘Bicolor’, resaltando a Gianluca Lapadula y Christian Cueva y otros cracks. Importante precisar que André Carrillo también fue mencionado, pero no estará presente por lesión.

“Yo con Lapadula, con Cueva, con Carrillo, con Tapia, con Yotún, me desanimo al repechaje (si fuera su rival) ¿Cómo me voy a animar? Gallese es buen arquero, a mí me gusta el izquierdo, Trauco”, aseguró inicialmente.

Tras ello, entró en una polémica con los demás panelistas sobre el hecho de si Perú ya era fijo para el cupo mundialista. Luego de ello, expresó su rareza respecto a que el sorteo del Mundial Qatar 2022 se haya realizado antes de disputados los repechajes.

“Tienen que corregirlo para la próxima”, esgrimió de manera escueta el popular periodista argentino.

Perú espera a su rival

La ‘Bicolor’ se medirá frente al ganador del Australia-Emiratos Árabes Unidos en un encuentro válido para el lunes 13 de junio a la 1:00 pm (hora peruana) en Qatar. El choque será un partido único y el ganador conseguirá el añorado pase al Mundial.