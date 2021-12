Martín Liberman no desaprovecha oportunidad para ‘dejarle el codo’ en alto al ‘León’. El periodista argentino debutó con su nuevo programa ‘Debate F’ por la cadena ESPN y cuando tuvo que hablar sobre el mal momento de Boca Juniors descargó toda su mala onda sobre Carlos Zambrano.

El popular ‘Colo’ fue despiadado a la hora comentar sobre el posible pase de Carlos Zambrano a Alianza Lima cuando uno de los panelistas puso el tema sobre el tapete.

“Para Boca sería maravilloso sacarse a Carlos Zambrano de encima, es un estorbo”, dijo Liberman y notó la incomodidad de Carlos “Mono” Navarro Montoya ante la crítica destructiva. “No estoy de acuerdo con vos. Para mí, es un jugador de buen nivel”, le replicó el colombiano.

Martin Liberman ofensivo con Carlos Zambrano (Video: ESPN)

Martín Liberman: “Lo cuestiono por flojo y mediocre”

“Que querés ‘Mono’. Viste lo que juega Zambrano. Es un estorbo. Mira, es tan bueno que cuando no está Rojo y no está Izquierdoz, juega Lisandro López, imagínate lo bueno que es”. respondió el periodista ironizando sobre la defensa que hizo Montoya.

La crítica ácida también se dio a mitad de programa. “Lo cuestionó por malo, flojo, mediocre, no porque llega tarde a la concentración o porque nació en Perú. Para pagarle en dólares a un futbolista de otra nacionalidad que no se destaca y se intoxica, prefiero a un chico de menores. ¿Por qué creen que Gareca no lo pone?”, se preguntó como buscando apoyo en el DT de la selección peruana.