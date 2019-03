Martin Liberman revela que fue amenazado de muerte por criticar a Lionel Messi [VIDEO]

Martin Liberman , conocido periodista argentino que no calla nada, reveló que fue amenazado de muerte durante el Mundial Rusia 2018 por criticar a Lionel Messi en la selección argentina. Mira el video.



"Yo en el Mundial de Rusia fui amenazado de muerte. ¿Alguien lo sabe? Fue por mis opiniones (sobre Messi) y en persona", contó Martin Liberman ante el asombro de sus compañeros de set.



"No sé hace cuánto que digo que los argentino tenemos suerte de tener a Messi. Y eso no significa que no puedo decir que contra Francia fue un espanto (en Rusia 2018). Que contra Alemania en la final del Mundial (Brasil 2014) fue un desastre. Contra Chile jugó mal las dos finales. ¿Eso me convierte en 'antimessi'? De ninguna manera; me convierte en periodista", continuó.



"Messi es un crack, un fenómeno. Que juega mejor en Barcelona que en la selección argentina. ¿Y quién puede enojarse porque yo diga esto? Si es un hecho real", cerró.

