La falta que sufrió Luis Advíncula, este fin de semana en el duelo de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield, se volvió viral en las redes sociales y luego de desatarse una gresca en la ‘Bombonera’ los comentarios no se hicieron esperar entre ellos el del periodista argentino Martín Liberman quien tuvo este curioso comentario sobre la fuerte entrada en contra el peruano.

El popular ‘Colo’ tomó como una verdadera actuación la del lateral derecho peruano y hasta se aventuró a decir que el golpe que recibió de parte del del jugador de Liniers, Francisco Ortega, no le dolió pese a la aparatosa caída que se vio en imágenes.

“ Escucha a Advíncula le duele un montón, se levanta, lo quiere pelear y después se tira al piso de nuevo, es un capo. Le volvió a doler. ‘Ah no, pará yo estaba en el piso, me dolía’ ”, expresó divertido el conductor de ESPN analizando la fecha y descalificando cualquier condición actoral del popular ‘Bolt’.

Martin Liberman tuvo esta reacción tras falta que sufrió Luis Advíncula (video ESPN)

“No te dolió si te levantas para pelear”

El periodista también se mostró de acuerdo con la decisión del árbitro del partido en echar del campo al jugador de Vélez Sarsfield, pese a que el jugador de Boca no sufrió ningún daño aparente. “ No digo que no, pero a Luis Advíncula , evidentemente no le dolió, si vos te puedes levantar a querer pelear, después dices: ‘pará yo estaba en el suelo’ y se vuelve a tirar al suelo… ”, añadió a su panel.

El lateral de Boca Juniors se mostró ofuscado con Francisco Ortega por que entendió que por pocos centímetros pudo generarle una lesión que le habría podido costar la temporada una acción desleal y por la espalda luego que el peruano le arrebatara el balón a base de potencia y talento. Sin embargo, el peruano no tuvo problemas para terminar el partido.

Quien sí se comió la bronca por el lateral xeneize fue Luis Vázquez quien se enfrascó en empujones con Valentín Gómez. Pese a tener un hombre menos, lo pupilos de Hugo Ibarra vencieron con anotación de Javier Morales (79′), y logró tomar aprovechando el tropiezo del Atlético Tucumán ante a Patronato.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Con este resultado Boca Junios acumuló 42 puntos y supera en un punto al equipo ‘Decano’ a falta de cinco fechas para que finalice el torneo local. El próximo duelo del cuadro xenieze será este jueves 6 de setiembre cuando el equipo de los peruanos visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata con la intención de defender la punta del torneo argentino.