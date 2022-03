El periodista argentino Martín Liberman festejó la clasificación de la selección peruana y la hazaña de Ricardo Gareca, como si se tratara de su propia selección. El hombre de prensa reconoció que el DT cumplió una promesa que le hizo al cuando terminó cuarto en la Copa América 2021 y reconoció la categoría de los jugadores peruanos, incluso, la de Carlos Zambrano, a quien consideró con buen puntaje ante Paraguay y su derecho para llegar a Qatar 2022.

“Hazaña de Perú. Otra vez el equipo de los milagros, de Ricardo Gareca consigue el repechaje en las Eliminatorias de Sudamérica. Tenía toda la responsabilidad el equipo incaico, una mochila pesada, no había lugar para las excusas y los jugadores demostraron toda su categoría”, dijo en su canal de YouTube.

El periodista reconoció que hoy la popularidad del ‘Tigre’ sería envidiada por cualquier político peruano. “Gareca detectó que había algo por lo cual seguir, yo creo que no pasa por el dinero, ni por las ofertas de trabajo. Pasa por sentirse cómodo e identificado por un pueblo que lo ha tomado como propio, creo que hoy Gareca se podría candidatear a la presidencia del país y no sé si no la gana. Que quede claro que es algo metafórico”, reconoció el ‘Colo’.

Ricardo Gareca se quedó maravillado por recta final de Perú (@libermanmartin)

“Si faltaba dos fechas, Perú iba de forma directa”

“Gareca me dijo: ‘Atento que voy por el repechaje Martín, eh’ y lo consigue ¿Y quién puede discutir que Perú merecía ese lugar? Nadie. Y el que lo discute no entiende fútbol o lo hace desde el fanatismo que le puede provocar su camiseta, la chilena o la colombiana, pero no desde lo analítico. Es más, si faltaban dos fechas Perú iba de forma directa”, proyectó.

“Lapadula llegó a devolver los goles que se fueron con Guerrero”

La figura de ESPN reconoció el gran momento del equipo del ‘Tigre’. “A Gareca le aparece Lapadula en el camino. Cuando llegaba el ocaso de Guerreo, Gianluca viene a devolver los goles que se iban con Paolo. Cueva se hace más jugador. Pobló la mitad de la cancha con jugadores fantásticos como Tapia y Yotún”, analizó y prosiguió.

“El siempre rendidor, Advíncula, mejoró muchísimo. También mostró una buena dupla de centrales, donde se ganó su lugar Zambrano, quien jugó muy bien. Miguel Trauco que pasa muy bien por izquierda, todos mostraron un nivel en superlativo en la recta final”, reconoció.

“Muy merecido lo de Perú, pero ojo con el repechaje”

“Ricardo Gareca vio algo en estos jugadores esa Copa América y sabía para qué estaban hechos y de qué están hechos. Una cosa es tener buenos futbolistas y otra cosa es reconocer su capacidad emocional. La capacidad del corazón de cada uno”, dijo y reconoció la calidad colectiva de este equipo comparada con la individual de Cubillas, Oblitas, Pizarro, Palacios, Del Solar y Franco Navarro.

“Muy merecido lo de Perú, vamos a estar pendientes a los que vendrá en el sorteo y lo de Perú ante Australia o Emiratos Árabes, en el repechaje a partido único que ya no favorece a los sudamericanos. Mis reconocimientos a los futbolistas peruanos que hoy demostraron jerarquía en una talla estelar”, finalizó.

