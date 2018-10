Martín Liberman dio con palo a Wanchope Ábila de Boca Juniors por empujar cámara de Fox Sports [VIDEO]

Martín Liberman arremetió contra el delantero de Boca Juniors, Wanchope Ábila, por empujar cámara de Fox Sports en el entretiempo del partido contra Racing Club por la Superliga argentina. Mira el video.



"Pará Wanchope, ¿quién te crees? Por esa cámara vos cobrás tu sueldo, papá. Tienes que entender que hay derechos pagos. Esa cámara está donde debe estar. A vos no te asiste el derecho. Así como a ti un camarógrafo no puede tocarte el botín, tú no puedes tocarle la cámara a él. Sos un grosero, un mal educado", lanzó Martín Liberman.



"Wanchope es el 9 de Boca Juniors pero sos un maleducado. Vos no puedes tocar un material de trabajo y menos de alguien que está autorizado a trabajar dentro de la cancha", agregó el periodista argentino de Fox Sports.

Asimismo, Martín Liberman mostró las imágenes donde Wanchope Ábila trata de evitar que la cámara grabe el fuerte reclamo del técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.