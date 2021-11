SIGUE LA PELEA. El periodista Martín Liberman y el exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra se volvieron a decir de todo, vía Twitter, tal como sucedió hace unos días después que Perú ganara a Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Desde el 92 estoy en este lindo país y lo he respetado siempre, he dejado la piel en cada club y por defender a dos peruanos (Zambrano y Advíncula, del Boca Juniors) que juegan en Argentina de un pedante, recibo insultos racistas, lo más triste es que son peruanos. Este país me dio una familia, amigos y lo voy a seguir defendiendo”, inició el ‘Checho’.

“Te insultan porque sos un “falso” patriota que no sabe nada de periodismo y “cubre” cosas innegables. Yo solo dije que Zambrano es “flojo” en Boca y te metiste donde nadie te llamó. El soberbio sos vos que maltratas a los twitteros y los bloqueas. Sos un canchero y nadie te conoce”, respondió el argentino al actual comentarista deportivo.

Martín Liberman indicó que el ‘Checho’ Ibarra lo menciona, pero no lo arroba para que le responda, considerándolo como una falta de respeto.

Martín Liberman y 'Checho' Ibarra se pelean. (Twitter)

“La querés seguir para qué cambiar la imagen. Ayer vi las cosas que le contestas a los peruanos. Te sentís superior a todos. Tenés intereses creados. No sos objetivo “Checho” y sos un déspota”, mencionó.

Martín Liberman se reafirmó en sus palabras sobre que Carlos Zambrano es “flojo” en Boca Juniors.

“Dije que Zambrano en Boca es flojo. Parece que tan equivocado no estoy falso patriota chauvinista @chechogoleador, porque ni Gareca lo pone de titular. ¿Dónde estaría mi mala fe? ¿Te cuento la tuya? Por plata defiendes lo que te ordenan. Triste pero real. Chau, ‘Checho’”, escribió.

Finalmente, el ‘Checho’ Ibarra contó que su esposa y su suegra le habían llamado la atención para que se deje de pelear con Martín Liberman.

“Ya me gritó la patrona y me llamó mi suegra de Sullana a carajearme, abrazo a los que me siguen de buena vibras a los que no también. Vamos a seguir siendo felices. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Disculpen a los que ofendí y abrazo de Gol a todos #ArribaPerúSiempreCarajo”, concluyó.

LA PELEA ENTRE LIBERMAN Y EL CHECHO

Lo sacó de sus cabales. Martín Liberman descargó toda su furia contra Sergio Ibarra en redes sociales. El periodista argentino le dedicó una serie de venenosos tuits al popular ‘Checho’ por llamarlo “mala leche”, y acusarlo de intentar ‘subirse al carro’ del triunfo de la selección peruana.

El panelista del programa Contigo selección se calentó por el intento de Martín Liberman de subirse al coche del triunfo de la selección peruana ante Venezuela.

“Primero mataste a los jugadores peruanos de Boca y ahora te quieres hacer el bueno, subiéndote al carro, ya quieres chamba por acá seguro, quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter nomas”, respondió al mensaje de su paisano.

La respuesta del ‘Colo’ no se hicieron esperar y llegaron en dos tiempos. “¡No, señor! Sostengo mis dichos. ¡Los peruanos de Boca en Boca juegan de mal para regular! Jamás cambio mi postura”, sostuvo el periodista en un primer momento, pero después que sus seguidores le indicaran quién era intentó menospreciar al goleador. “No tengo idea quien es. Solo sé que es un grosero, sin ningún conocimiento futbolístico”, añadió.

LIBERMAN LO ACUSÓ DE TENER INTERESES

Pero la herida del periodista argentino no dejaba de sangrar y sobre el medio día volvió a dedicarle otro mensaje en sus redes sociales al ‘Checho’ tras las cantidad comentarios a favor y contra del goleador

“De un burro no se espera otra cosa que una patada! Se nota que los intereses pueden más. Lo mío fue claro: en Argentina, Zambrano ha sido mediocre y Advíncula por ahora, flojo! Aguante”, añadió el ‘Colo’ supurando bilis en cada línea.

¿POR QUÉ LIBERMAN ENFURECIÓ AL ‘CHECHO’?

Martín Liberman saludó el triunfo y el esfuerzo de la selección peruana tras conseguir 2-1 ante Venezuela y lo hizo desde su cuenta de Twitter. “

Gran victoria de Perú en su visita a Venezuela. Sigue soñando con su 2 do mundial consecutivo el seleccionado que comanda el tigre Gareca. ¡Los buenos son los de siempre! Cueva, Lapadula, etc. Sostienes pelea a 4 fechas del final”, escribió desde su Twitter.

La molestia de ‘Checho’ Ibarra se generó debido a que recordó el episodio donde el argentino maltrató y llamó mediocres a Luis Advíncula y Carlos Zambrano durante una entrevista en el programa Al Ángulo donde también sostuvo discusiones con uno de los panelistas días después.

