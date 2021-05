El último viernes al mediodía, el nombre de Martín Távara (22 años) fue una de las sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para formar parte de la lista de 28 jugadores que estarán disponibles en la selección peruana de cara a los partidos ante Colombia (3 de junio) y Ecuador (8 de junio) por las Eliminatorias Qatar 2022.

Martín Távara con 11 partidos y 3 goles en lo que va del año con la camiseta de Sporting Cristal. Desde hace dos temporadas se ganó un lugar en el mediocampo celeste y se volvió indiscutido en la campaña del título del 2020.

Movilidad, distribución en pases cortos y largos, ubicación, llegada con remate a campo rival. Algunas características de Martín Távara que ha sumado dinámica a su juego y ello empezó a detectarse en la Copa Libertadores, donde es uno de los destacados del elenco rimense. El volante zurdo de muy buen pie es de los que más resalta en Cristal jugando en la Liga 1

Para conocer un poco más de cerca sobre la carrera futbolística de Martín Távara, Trome se contactó con Pablo Zegarra y Víctor Reyes, quienes fueron sus entrenadores en Sporting Cristal.

Pablo Zegarra, extécnico en Reserva y equipo profesional de Sporting Cristal.

“Desde que llegó al club con 11 años mostró condiciones innatas para ser futbolista y desde ese punto se le ha ido potenciando. En muchos partidos, él jugaba más adelantado por las condiciones que tenía. Luego, que lo subimos a Reserva siendo el más pequeño junto con Fernando Pacheco, quienes ya mostraban condiciones importantes, ¿no? Ahí, ya se le ubicó en una posición de mediocentro en la que juega hoy en día. Además, todos esos procesos de haber jugado en la selección juvenil le ha venido bastante bien”, acotó.

Luego, agregó: “Távara te da muchas variantes con el juego que tiene, más allá que en su posición ha ido mejorando en el aspecto defensivo, ya que es una posición en la cual tiene que sentir esa marca, pero ha ganado mucho en el tema defensivo. Ofensivamente le da muchas variantes por su golpeo debe ser el mejor del fútbol peruano, tanto en el pase corto y luego en el pase largo te da esa variante para hacer cambios de orientaciones cuando se juega con extremo. Además, tiene mucha precisión en el pase largo y te da variante en el balón detenido y ni que decir en balón detenido de cerca tiene buena precisión, ya que ha hecho muchos goles de tiro libre. Entonces, te da unas variantes que es difícil de encontrar hoy en día en un futbolista en esa posición ”, agregó.

Para Pablo Zegarra, su extécnico ha sido importante la continuidad en Sporting Cristal, la cual ayudó a Martín Távara que sea el jugador que es ahora. “El hecho que sume minutos teniendo continuidad en nuestra liga, le ha venido bastante bien. Ahora, sumado al haber jugado Copa Libertadores contra futbolistas con mucho más trabajo físico y experiencia de otros equipo, ha dado muestras del crecimiento importante que viene teniendo. Por ende, esta convocatoria a la selección mayor se la ganó a pulso y como te digo es una alternativa importante porque tiene unas características distintas a las que puedan tener los futbolistas actuales de la selección. Además, es bueno sumar a un futbolista para que en algún momento Ricardo Gareca lo pueda utilizar y aproveche esas características de juego que tiene”, manifestó.

“Un aspecto muy importante que Martín Távara es muy receptivo a la información que se le da para mejorar y lo que quiere de él. Es un chico aplicado de las cosas que tiene mejorar y eso ha ayudado a su crecimiento. Esperemos siga en ese crecimiento para ganar otro futbolista en la selección mayor”, detalló.

“Él es un buen compañero, ya que es muy solidario dentro y fuera del campo juego. Lo que busca siempre Sporting Cristal es intentar que sus chicos sean buenas personas y a partir de ahí poder armar buenos futbolistas. Távara es un jugador que encaja muy bien dentro de ese pensamiento y no va a cambiar en ese aspecto del lado humano y tengo entendido que mantiene ese humildad que le permitirá seguir creciendo”, añadió.

Sus inicios de Martín Távara

Martín Távara nació en Sullana y cuando llegó con 11 años a Sporting Cristal fue a vivir en las instalaciones del club. Desde chico siempre se apoyo en los psicólogos del elenco celeste y la ayuda del cuerpo técnico. Él ha sido bastante receptivo con todo los conocimientos adquiridos dentro de la institución celeste.

Luego pasó al equipo de la Reserva en Sporting Cristal, en el que también sería pieza importante para la obtención del título del 2016. El salto a la Primera División se daría ese mismo año, el 30 de octubre en un partido que enfrentó a los ‘Celestes’ contra el Real Garcilaso de Cusco, por la jornada 10 de las liguillas de la Copa Movistar, hoy rebautizada como Liga 1 del Fútbol Peruano.

Finalmente, con la Selección Peruana, Távara cuenta con un historial de lujo, pues participó de todas las categorías juveniles de la ‘Blanquirroja’, es decir, la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, logrando con la primera de ellas, dirigida por Juan José Oré, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014, anotando un gol en la competición.

Víctor Reyes, técnico de la sub-17 de Perú

“Távara tiene una buena base, pues han quemado etapas. Él creció jugando la Liga 1 y Copa Libertadores. Al igual que Jhilmar Lora, el profesor Roberto Mosquera lo ha sabido llevar. A evolucionado mucho y me da gusto”, sentenció.

