Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, Sporting Cristal anunció que Martín Távara queda separado del primer equipo por las acusaciones de su expareja, Angye Zapata , quien denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte del futbolista.

TE VA A INTERESAR | Sporting Cristal sobre denuncia contra Martín Távara: “Iniciamos el procedimiento correspondiente”

En el primer punto del anuncio se lee: “Luego de la correspondiente evaluación de los hechos en base a la información obtenida hasta el momento, el club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación del futbolista (...) suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista”.

El club rimense emitió un comunicado donde anuncia la separación de Távara del equipo.

Angye Zapata reveló detalles de las agresiones de Távara

La bailarina de Agua Bella manifestó que vivió “un infierno” durante dos años al lado del jugador. Zapata publicó reveladores chats en sus redes sociales y en el programa ‘Magaly TV La Firme’ relató las constantes agresiones de las cuales fue víctima.

“Me dejó toda la parte derecha (ensangrentada), me rompió la cabeza y la boca” , reveló la joven Angye Zapata.

“ Me empujaba o me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza , tres veces me rompió la boca, tres veces me dejó el ojo morado, dos veces me dejó el brazo morado”, explicó.

Informó que el 20 de febrero tuvo una fuerte discusión con él, la cual la dejó sin un diente. “La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió la boca (...) y perdí un diente” , señaló.

TROME | Angye Zapata acusa a Martín Távara (Magaly TV, La Firme)

El primer pronunciamiento de Sporting Cristal

Tras la grave denuncia de la bailarina Angye Zapata contra el volante rímense Martín Távara, Sporting Cristal emitió un comunicado a la opinión pública, con las acciones que tomará por este caso de violencia contra la mujer.

El cuadro cervecero afirmó que exige a todos sus integrantes un ‘comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de la institución celeste, una de las más grandes del fútbol peruano’.

“Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido y, de acuerdo con nuestra política interna, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente, poniéndonos en contacto con el futbolista (Martín Távara), así como su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, índica el comunicado rimense.

Comunicación oficial del Club Sporting Cristal.#FuerzaCristal pic.twitter.com/DbJYd7ZVQZ — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 25, 2022

TE PUEDE INTERESAR