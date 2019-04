Mateo Garrido Lecca defendió derrota 'limpia' de Argentina y usuarios arremeten en su contra

El youtuber Mateo Garrido Lecca fue blanco de las críticas de los usuarios en las redes sociales al defender que Argentina perdió limpiamente ante una selección ecuatoriana que nos dejó fuera del Mundial de Brasil Sub-17.



"A ver... ¿Qué le reclamamos a Argentina? Ellos campeonaban con ese resultado. ¿Para qué iban a arriesgar? Cuando hicimos lo mismo con Colombia a nadie le molestó", escribió en Twitter Mateo Garrido Lecca y desató la indignación de la hinchada peruana dolida por la eliminación de Perú del mundial de su categoría.



Muchos usuarios le indicaron a Mateo Garrido Lecca que el empate 1-1 ante Colombia no tiene ningún punto de comparación, ya que en este partido ninguna de las selecciones se 'echó' para clasificar al Mundial, sino que Perú tuvo que jugar dos partidos ante Nueva Zelanda para poder clasificar a Rusia 2018.



"Yo, de verdad, no creo que chicos de 16 años se manchen con corrupción. ¿El mensaje de Aimar era otro? Si quieren. Pero estaban arriesgando un título. Puedo entender que por intereses propios, no quieran arriesgar. De ahí, a que sea complot pa que no clasifiquemos? Hay un abismo", respondió Mateo Garrido Lecca, pero los usuarios ya estaban demasiado indignados.



"Estas comparando un 1-1 de 3 minutos con la 'echadasa' que se acaba de clavar Argentina?", le respondió un usuario.



"Que? También deberías poner de ejemplo cuando Quiroga se echo y nos metieron 6! Lpm no jodas, si bien la Sub 17 no hizo un buen torneo, no puede perder la clasificación de esa forma, es asqueroso hasta para los mismos argentinos", respondió otro.



"No puedes comparar. Perú no arriesgaba contra Colombia porque un gol nos dejaba fuera de toda chance. Argentina hoy no quiso jugar al fútbol".



Mateo Garrido Lecca siguió respondiendo y algunos hinchas, incluso, le pidieron que mañana no hable del clásico.