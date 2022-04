Unión San Felipe no pudo celebrar en casa y solo igualó 1-1 ante Cobreloa, en la jornada 12 de la segunda división de Chile. Al margen de lo futbolístico, hubo un hecho negativo que resaltó en el encuentro: el portero argentino Matías Cano, del cuadro visitante, reveló que recibió un escupitajo y pedradas de un infante. Tras el partido, el guardameta, notoriamente afectado, envió un sensible mensaje para eliminar la violencia en los estadios.

“Hay un niño de ocho años que estaba escupiendo, tirando piedras. Quizás muchas veces con el padre al lado. Más allá de quien gane o quien pierda, nosotros como personas grandes, de bien, debemos dejar algo para el fútbol que viene. Después, esos mismos padres son los que exigen que los niños tengan buenas notas en las escuelas, que se porten bien, que hagan las cosas que tienen que hacer”, explicó el arquero de 36 años en entrevista con TNT Sports.

“La verdad es que para mí es una desilusión muy grande ver que un nene de siete u ocho años me escupa en la cara y luego lanza una piedra del tamaño de un cascote. Eso no le hace bien a la salud del fútbol nacional. Yo que vengo de Argentina, creo que en la liga chilena se están enfermando con esas cosas todos los fines de semana, con racismo y violencia en los estadios, que no es normal, que no está bien. Tenemos que cuidar, para que las dos parcialidades puedan estar juntas en una cancha y convivir”, agregó el jugador de Cobreloa.

De la misma forma, Matías Cano indicó que un choque deportivo no debe pasar a mayores: “Simplemente esto es un juego y si podemos ganar, que la gente se vaya contenta; pero si toca perder, no es la muerte de nadie. Hay que ayudar y educar a las generaciones que vienen, para que haya un futuro más provechoso, no solo para el fútbol chileno, sino también para la sociedad”.

Además, el portero pidió la participación activa de los adultos para frenar estos actos. “Al momento de que llevas a tu hijo a la cancha, explícale que es un deporte, que no importa si ganas o pierdes. Obviamente que vas a estar contento con una victoria, pero la violencia en los estadios la tenemos que empezar a erradicar con los que tenemos al lado, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos”, manifestó el argentino.

Matías Cano 🇦🇷 fue escupido por un nene en el empate 1-1 de Cobreloa 🇨🇱 ante Unión San Felipe. El arquero se refirió a la situación finalizado el partido. Excelente mensaje para erradicar la violencia.pic.twitter.com/yCLcCbw2ee — VarskySports (@VarskySports) April 30, 2022

“Demos un paso hacia adelante, trabemos lo que se tenga que trabar y pongamos en discusión lo que debe estar en discusión. Nada quita de que hoy me equivoqué y perdimos, por eso no pasa la cosa. Hoy me tocó ver algo que nunca había pasado en mi vida, que un pequeño me escupa en la cara. Hagamos un alto, a replantear lo que estamos haciendo y cuidemos esta salud, esta familia, quienes vienes a pasar un rato agradable en el estadio. Que no dependa del resultado el actuar con violencia”, sentenció Matías Cano.