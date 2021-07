Matías tenía 22 años cuando llegó al Perú para atajar por CNI de Iquitos, equipo donde tenía como único objetivo: jugar y ganar minutos. Lo logró, destacó y fue fichado por el Alavés de la B. Volvió a Argentina para jugar en Tercera y Segunda División para dar el salto a Chile, donde fue campeón. El salto más importante de su carrera es llegar al Celta de Vigo.

Medios chilenos informan que ya hay acuerdo entre el Celta de Vigo y la Universidad Católica. El arquero de 34 años tendrá como compañero a Renato Tapia, una de las figuras de la selección peruana y del Celta.

Con la Universidad Católica, Matías Dituro fue dos veces ganador de la Supercopa de Chile. En el equipo disputó más de 100 partidos en un lapso de 3 años y medio. En las próximas horas viajará a España para firmar su contrato de préstamo con opción a compra.

En una reciente entrevista a Depor, el arquero recordó su pasó por Perú: “Ahí solo estuve un año; era más chico y no me daba cuenta de muchas cosas, solo quería atajar. Diez años después, estoy en una liga muy organizada, en un país que me acogió muy bien y donde nació mi hijo. También pasé por Bolivia. El fútbol de allí es muy difícil. Hay diferencias climatológicas en cada lugar a donde fui a jugar; fue duro pero aprendí mucho”.

“Recuerdo todo de mi paso por CNI y realmente fui feliz allá. Hicimos un gran torneo, hice amigos y tuve miles de anécdotas... De esperar horas y horas de escala para llegar a Iquitos, después de los partidos, dormir en aeropuertos y enterarme de mi debut en el bus camino al estadio”.

El 2020, Matías Dituro fue elegido como el mejor arquero de la temporada en los premios anuales que entrega la edición web El Gráfico Chile y la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile.