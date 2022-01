Matilda, La Grande, la villana más temida de la recordad compañía de lucha libre femenina GLOW (The Gorgeous Ladies of Wrestling) dejó de existir a los 73 años, por causas que no fueron revelados por sus familiares, en los Estados Unidos.

Matilda, La Grande, alcanzó gran popularidad por su participación en el programa de lucha libre femenino GLOW, en el que destacaba por su gran tamaño, superior a otras luchadoras como Amy La Hija del Granjero, Tina Ferrari y Scarlet. Debido a su tamaño mantenía una acérrima rivalidad con la Montaña Fiji.

Matilda era una de los personajes más rudos de la compañía. Era promocionada como una mujer ‘que comía carne cruda y le gustaba asustar a los niños’.

Antes de su ingreso a GLOW era conocida como ‘The Queen Kong’ y tras el final de esta producción, apareció en cintas como Spaceball y Brainsmasher Love Story, además, fue invitada en series como Casado con hijos.

EL ÉXITO DE GLOW

Matilda, La Grande, fue de las figuras más conocidas de GLOW, una producción norteamericana que alcanzó gran éxito en 1986, emitiéndose varias temporadas. En esta compañía solo competían mujeres, aunque la mayoría eran actrices.

En el Perú, GLOW también fue emitido a través de la señal de Latina durante varios años, a mediados de los 80. Debido a este gran éxito, se anunció la llegada de la compañía a la recordada Feria del Hogar; sin embargo no vinieron al país las más populares integrantes de ese programa.

WWE RECORDÓ A MATILDA, LA GRANDE

En sus redes sociales, WWE compartió un emotivo mensaje para recordar a Matilda, La Grande. “Nos entristece saber que Deanna Booher, mejor conocida como “Matilda The Hun” y amada por los fans de todo el mundo, falleció a la edad de 73 años”, fue el mensaje de la compañía.

