En el Juventus vs Bologna por la Serie A de Italia, Cristiano Ronaldo dio un pase magistral para que Blaise Matuidi hiciera el segundo y los 'Bianconeros' sumaran en el marcador.

La jugada de la Juventus se inició desde su zona, con toques finos, que sorprendieron en el área rival con Cristiano Ronaldo y Blaise Matuidi.



En el minuto 16', Cristiano Ronaldo recibió un centro, pero como no tenía ángulo para anotar, prefirió ceder el pase a Blaise Matuidi, quien se encontraba más cerca del pórtico. El delantero francés no desaprovechó la oportunidad y puso el segundo para la 'Vecchia Signora'.



Puedes ver todos los incidentes del partido entre Juventus vs Bologna por la Serie A de Italia, AQUÍ.