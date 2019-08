Mauricio Fiol dio doping positivo otra vez: Consumió nuevamente estanozolol y sería castigado de por vida

Mauricio Fiol anunció que no competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , tras informar que dio doping positivo por estanozolol, sustancia prohibida.



El propio Mauricio Fiol a través de un video publicado en las redes sociales dio a conocer el resultado del control antidopaje realizado en los últimos meses por parte de la Federación Internacional de Natación (FINA).



En julio del 2015, Mauricio Fiol dio positivo por la misma sustancia tras la prueba de la Agencia Antidopaje. El nadador peruano competía en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y fue sancionado con cuatro años de suspensión. Además, se le retiró la medalla de plata conseguida en estilo 'Mariposa'.



El nuevo dopaje positivo lo califica como recurrente y podría recibir un castigo definitivo como es la suspensión de por vida a nivel internacional.



"Quiero informar a la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me opoyaron durante todo este tiempo, una noticia muy lamentable. Acabo de recibir un comunicado de la FINA de los resultados de cuatro controles de doping de los úlitmos cuatro meses", dijo Mauricio Filiol en el inicio de su descargo sobre el nuevo caso de dopaje.



Mauricio Fiol fue controlado por la FINA entre abril y julio. En los dos primeros meses el resultado de doping fue negativo. Sin embargo en los últimos de junio y julio, previo a los Juegos Panamericanos Lima 2019, dieron positivo.

Mauricio Fiol dio doping positivo: Declaraciones

"Esta información me tiene desconcertado ya que yo nunca he consumido esa sustancia. Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de lo sufrido estos últimos cuatro años", dijo el deportista peruano en referencia al primer castigo por dopaje en el 2015.

