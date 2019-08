Mauricio Fiol lloró en vivo y clamó su inocencia: "No descarto un problema de sabotaje" | VIDEO

Mauricio Fiol quedó fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019 por dar positivo en prueba antidoping. El nadador peruano dio una entrevista a Cuarto Poder, clamando su inocencia una vez más sobre el consumo de estanozolol, una sustancia prohibida por la ‘Ley de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte’, como está establecido en el Capítulo II del Código Médico del Comité Olímpico Internacional.

"No descarto un problema de sabotaje. No puedo señalar ni apuntar a alguien. Voy a pelear por mi inocencia. Está afectando a mi familia, a mis amigos cercanos. Es mucho más grande de lo que se cree", dijo Mauricio Fiol.

Mauricio Fiol se defendió, indicando que no es "tan suicidida", clamando su inocencia, pues "me dedico al deporte".

"Me he dedicado a esto toda mi vida. No sé qué haré. Hace tres semanas recuperé mi vida y ahora...", se quebró Mauricio Fiol.

Mauricio Fiol sostuvo que se estuvo preparando durante cuatro años para Lima 2019. "Quería demostrar que soy capaz, que era un deportista limpio, ese era mi afán", comentó el nadador.

A Mauricio Fiol le pareció extraño que haya salido positivo por segunda vez en su carrera como nadador: "Voy a llegar al fondo de esto".

En Toronto 2015, Mauricio Fiol perdió la medalla de plata que había ganado en los 200 metros mariposa y fue descalificado del evento cuando dio positivo por estanozolol. Ahora quedó afuera de Lima 2019 por la misma sustancia.