Amigos son los amigos, hasta que aparece una mujer. Si no que lo digan ‘Maxi’ López y Mauro Icardi quienes se convirtieron en ‘enemigos’ desde hace 7 años cuando el segundo ‘rompió códigos’ al iniciar una relación con Wanda Nara, ex pareja de López. Allí se ‘incendió’ todo y las redes sociales fueron la gasolina que necesitaba ese fuego que, hasta ahora, no se apaga.

La historia comienza como suelen iniciar los relatos felices que se rompen. ‘Maxi’ López estaba casado con Wanda Nara, tenían tres hijos y el futuro con sonrisa. Sin embargo, el futbolista ya era amigo de Icardi, nueve años menor que él. Ambos se habían conocido en el Barcelona cuando ‘Maxi’ vestía esa camiseta y Mauro, integrante de la ‘Masía’, le había pedido un autógrafo.

En octubre del 2013, Wanda Nara decidió terminar la relación con López con comentarios fuertes en Twitter como “hasta aquí llegó mi amor” y “basta para mi”. Lo extraño es que apenas un mes después Icardi y ella empezaron a enviarse mensajes cariñosos por la misma red que incluyeron canciones, tatuajes y demás hasta llegar al matrimonio en 2014. Sí Icardi, el amigo, el que se había sentado a la mesa de Maxi López, se llevaba el ‘postre’ y sin remordimientos.

Allí empezó otra ‘guerra’. López e Icardi se cruzaron en la liga italiana y en 2014 (Sampdoria vs. Inter) y 2016 (Inter vs. Torino) ‘Maxi’ no le dio la mano en el saludo protocolar de los equipos y hasta le hizo un gesto obsceno. Además, López comenzó a encontrar apoyo y hasta Diego Maradona llamó ‘traidor’ a Icardi, en tanto que surgieron rumores que en la selección argentina hubo apoyo al ‘caído’ y nadie quería la convocatoria de Mauro.

En 2014, López se cruzó con Icardi en la liga italiana y lo dejó con la mano en el aire

Pero el escándalo continuó. Icardi reveló en su autobiografía que “Wanda Nara utilizó como excusa la compra de un Ipad para conocerlo”, y ‘Maxi’ López reaccionó diciendo que “Wanda no le dejaba ver a sus hijos pese a que pasaba 150 mil euros de pensión”. Indirectas, ‘puñales’ y demás eran cosa común entre los tres y ‘Maxi’ lanzó otra ‘bomba’ en 2019. “No se para qué me llama Wanda cuando su marido se va a la concentración”.

Se rumoreó que Wanda y Mauro se habían distanciado porque ella se enojó ya que el futbolista se inclinaba más por Mino Raiola que por ella para que sea su representante. Al final hubo amiste, ahora se sabe que vivirán en París junto a las hijas de ambos, Francesca e Isabella y los tres hijos de ‘Maxi’, ya que el jugador fichó por PSG. Y ¿‘Maxi López'? Seguro en casa, lamentando haber firmado aquel autógrafo hace 15 años al joven que traía escondido un puñal.