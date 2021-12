PSG tiene un gran favoritismo para avanzar en la Copa de Francia, puesto que enfrenta al humilde Feignies-Aulnoye, club de la quinta división. Las diferencias futbolísticas son notorias en el campo de juego y la ventaja ya es de 2-0: Mauro Icardi no desperdició la ocasión de anotar de penal.

Un centro desde la banda derecha fue enviado en busca del juego aéreo de Kylian Mbappé, pero el atacante no pudo conectar por la falta de un rival. El árbitro Florent Batta no dudó en sancionar la pena máxima, aunque la acción no fue tan evidente.

De inmediato, Mauro Icardi se acercó a su compañero en ofensiva, conversaron algunas cosas y determinaron al ejecutante. Finalmente, fue el argentino quien se encargó de patear y venció la resistencia del portero Yann Le Meur.

La previa del PSG vs. Feignies-Aulnoye

“Sergio se entrenó correctamente. Veremos mañana (domingo) por la mañana si está en el banquillo o si juega algunos minutos”, explicó el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, este sábado en conferencia de prensa.

Impedido por las lesiones, el defensa central español de 35 años solo ha participado hasta ahora en un partido con el PSG desde su llegada esta temporada procedente del Real Madrid.

El 28 de noviembre, en Saint-Etienne, el defensa español jugó la totalidad del partido de Ligue 1 ganado por su equipo (3-1)-

Por su parte, Neymar prosigue su reeducación tras su esguince en el tobillo izquierdo, ocurrido en noviembre. Su “placa de inmovilización será quitada dentro de ocho días con una reanudación progresiva del apoyo”, indica el club en su parte médico.

El lateral español Juan Bernat (isquiotibiales) retomará los entrenamientos dentro de dos semanas. Además de Feignies-Aulnoye, el PSG viaja el miércoles a Lorient, en la 19ª jornada de Ligue 1, último partido del año 2021 para la primera división francesa.