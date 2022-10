No priorizó el ámbito futbolístico. Mauro Icardi llegó a Galatarasay proveniente desde el París Saint Germain y, a solo 26 días de su llegada, el futbolista argentino abandonó Turquía para hacer un viaje fugaz a Argentina en busca de recuperar a Wanda Nara.

El delantero argentino no fue parte de la lista de convocado del duelo del Galatasaray ante Anda Demirspor por presentar un lesión. Por ello, no dudó en aprovechar el tiempo y viajar a Sudamérica para intentar reconquistar a su pareja.

Tras el sorpresivo viaje, el medio de comunicación Beyaz TV le consultó al vicepresidente del club turco sobre los rumores de una posible salida del argentino por desligarse del equipo.

Mauro Icardi revela chats con Wanda Nara tras anuncio de separación. (Foto: Instagram)

Ante esto, Erden Timur respondió: “Qué puedo decir, me estoy riendo, no hay nada más que decir. “l entrenador dijo que había un problema en un músculo que se intensificó en el entrenamiento. El técnico también dijo que no hay nada mental. Nada”.

“Eso es gracioso. Yo tampoco quiero creerlo, pero creo que la gente está tratando de desgastarlo haciendo estas cosas. Mata (mediocampista español recientemente fichado por el club) también se ha ido, ahora tenemos una semana y Mata se irá de nuevo. Como llegaron en el último momento, están recogiendo sus cosas”, explicó Timur con el objetivo de disipar cualquier tipo de duda.

El vicepresidente de Galatasaray afirmó que “el caso de Icardi también fue por cosas familiares. Todo el mundo puede tener problemas de vez en cuando en su familia. Esto no es solo para los futbolistas. Puede pasarle a cualquiera”.