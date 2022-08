HISTORIA DE UN MATRIMONIO. Un verdadero terremoto causó el audio filtrado donde Wanda Nara aseguraba estar divorciándose de Mauro Icardi, pero ahora al parecer empiezan a conocerse las razones de su decisión. Mientras la relación tambalea y el jugador no solo arremete contra periodistas, sino también se mantiene en la puerta de salida de un PSG que no lo necesita para golear, el futuro no se ve nada bueno para quien fuera el mejor amigo de Maxi López, hoy próspero empresario.

“ Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesites. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio” , se escucha en el audio de Wanda Nara a una ex empleada suya.

Sucede que la persona acusó a la ‘influencer’ de no pagarle un dinero y esta le explicó las razones que la tienen concentrada en otros temas. Estos rumores aumentaron cuando Icardi no estuvo en el plantel del PSG que goleó a Clermont y la razón, otra vez, sería que quiere arreglar la situación con su esposa.

Wanda Nara es la esposa y representante de Mauro Icardi. (Foto: EFE)

Pero ¿Qué originó el nuevo rompimiento de la pareja? La respuesta la tendría la periodista argentina Marcela Tauro quien explicó que al parecer el jugador volvió a ser culpado de infidelidad y esta vez un objeto lo delataría. Se desconoce eso sí la identidad de la supuesta amante o si es la ‘China’ Suárez.

“Hay un reloj muy importante, muy costoso, de una marca muy reconocida en el mundo, que en un momento Mauro no tuvo más. Entonces ella le preguntó qué había pasado, y parece que la explicación no fue muy convincente. Y todo indica que lo dejó en una situación “incómoda”... ¿Se entiende?” , reveló la periodista.

Icardi ya le fue infiel a Wanda Nara con la 'China' Suárez, pero terminó perdonado por su esposa

“Wanda mandó a investigar cómo fue la situación y parece que la conclusión y el resultado fue ese, que él estuvo en algo que a ella no le terminó de cerrar. Y me dicen que por eso en el audio se la escucha decir que está cansada, o harta. Está cansada de estas cuestiones, de sus aventuras” , culminó.

Por ahora Wanda Nara continúa en Argentina donde también se estaría preparando para tener su propio programa en la televisión. No se conoce tampoco si Mauro Icardi llegará a Buenos Aires

Wanda Nara y una posible infidelidad a Mauro Icardi con otro futbolista

Más allá de los nuevos rumores de infidelidad de Mauro Icardi, el programa de televisión ‘A la tarde’ dejó entrever que fue Wanda Nara quien esta vez ‘sacó los pies del plato’ y nada menos con otro futbolista. Un caso similar a lo que hizo Icardi con su ex amigo ‘Maxi’ López y podría entrar en el territorio del ‘karma’.

“Wanda tendría brazos en dónde consolarse... Estamos hablando de algo que no es de hoy, que viene sucediendo hace varios meses. Él habría viajado hacia Europa también porque es un futbolista. Estamos hablando de un futbolista que jugó en varios clubes de la Argentina que ahora está jugando en Europa” , señalaron en ‘A la tarde’.

Wanda Nara viajó a su país natal para cumplir con compromisos laborales. (Foto: Instagram)

Hasta ahora, Wanda Nara no ha salido a desmentir esta información y cuidado, que el que calla otorga.

