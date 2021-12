Mauro Icardi lo tenía todo. Una familia con Wanda Nara, fama, dinero y éxito dentro de la cancha. El jugador no dudó en arriesgar todo eso por un irresistible mensaje que le envió Eugenia ‘La China’ Suarez, una de las actrices más deseadas en Argentina, que no pudo borrar de su celular y puso en riesgo el matrimonio del goleador de PSG.

El jugador no pudo superar el provocador mensaje de ‘La China’ a su whatsapp quien habría contestado a un mensaje del jugador de PSG mientras su esposa, Wanda Nara (34′), estaba en Milan. “Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, escribió la actriz al goleador que no pudo resistir tener un balón en la ‘puerta del área’ y buscó concretar.

Un ‘Permitido’ es la excepción a la fidelidad que propone una persona a su pareja con su total aprobación. Situación que no generaría conflicto ante una posibilidad de llevar lo hipotético a lo práctico. Esta pareció haber sido la oportunidad de la modelo y cantante para programar un encuentro con el futbolista en Paris.

El mensaje de La China que volvió loco a Mauro Icardi (Video: El Trece)

El presentador argentino Ángel de Brito, sin mencionar a la Suárez, señaló que esta habría esta escrito en privado situaciones sobre la relación actual de Mauro Icardi. “‘Vos te vas a separar de tu mujer’, fueron unos de los mensajes que el 9 no borró de su celular. “Me duele verte con Wanda”, fue uno de los mensajes que mas impactó al presentador de ‘Los Ángeles de la Mañana’.

“Encima es una mentirosa”

Las frases de Eugenia Suárez fueron cuestionadas por la periodista argentina Yanina Latorre. “Encima es mentirosa”, haciendo referencia a como inició su relación con Benjamín Vicuña, pare de sus hijas. “Ahí tenés. Aparte el ‘no hablo con casados’... es un poco mentirosa, se la pasó toda la vida hablando con casados”, agregó.

El conductor aseguró tener nombres de tres jugadores que recibieron mensajes de la actriz. “Me dicen que de uno se va a saber pronto, porque la mujer quiere hablar”, advirtió el periodista.

Eugenia China Suárez hablará sobre el escándalo que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi en el programa “En Primera Persona”

La China Suárez: “No tengo que dar explicaciones”

La actriz reconoció que en medio del escándalo no desea justificar ni dar explicaciones. “¿Es que sabés lo que pasa? Nunca sentí que tenía que dar explicaciones”, dijo cuando Alejandro Fantino pregunta por su relación con el futbolista del PSG y agregó “Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde (cuando era más chica), pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”.

También aseguró saber que no solo es amada, sino también que es odiada. “Es como que hay algo que tiene que ver con la intimidad y la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”, remató.

