Llevan la pelota bajo el brazo. Mauro Icardi y Wanda Nara se mudaron a París, luego que el atacante fichara por el PSG y sus hijos empiezan a adaptarse. Fue la esposa del argentino la encargada de mostrar el primer día de clases de los pequeños.

“Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto de esta mañana: ‘Yo estoy nervioso pensando en Francesca, ella habla mucho italiano y no sé si la van a entender, eso me tiene preocupado’...”, posteó Wanda Nara en Instagram.

Junto a la dedicatoria, estaba la foto de Benedicto, Constantino y Valentino (todos hijos con Maxi López), así como de las más pequeñas Isabella y Francesca (de su actual relación con Icardi). Todos estaban con uniforme.

Wanda Nara también resaltó la unión que hay en la familia, que vivían en Milán cuando su pareja era futbolista del Inter de Milán. “El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa...#myteam #myfamily”, fue la descripción.

En el primer día de clases en una escuela privada de la capital francesa también estuvo Mauro Icardi. El jugador del PSG acompañó a las pequeñas Isabella y Francesca y les dio todo su apoyo ante cualquier señal de nervios.

Icardi estuvo presente en el inicio del año escolar de sus hijos

Por extraño que parezca, y siendo cinco los niños, Wanda Nara confesó que no tienen una niñera en casa. Eso sí, confirmó que tienen personal de seguridad que los protege tanto en su residencia, como fuera de ella.