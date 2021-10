Rompió su silencio. Eugenia ‘La China’ Suárez, la actriz argentina quien se encuentra en España para filmar una producción cinematográfica, respondió a los rumores sobre su polémica participación en la separación del futbolista argentino Mauro Icardi y su mediática esposa Wanda Nara.

El portal MDZ toma como fuente a un amigo de la cantante y actriz argentina, quien se encuentra con sus hijas y su madre en Madrid. “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, habría comentado la modelo a un amigo.

El allegado a la actriz de ‘El Hilo Rojo’ habría confesado a su amigo no alimentar más los rumores de un romance con el jugador de PSG. “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos, si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, respondió la modelo en diálogo privado.

La 'China' Suárez baila en ropa de baño (Video: Instagram)

Wanda Nara lanzó la ‘Bomba’

Wanda Nara ha provocado un escándalo de dimensiones al compartir el mensaje “Otra familia más que te cargaste por zorra” y después dejó de seguir la cuenta de La China Suarez (@ssangrejapones) en Instagram. El mensaje fue en alusión directa a que ella también fue responsable de interrumpir la relación entre Benjamín Vicuña y Ana Carolina Ardohain más conocida como ‘Pampita’.

El problema ha alcanzado otras dimensiones, pues este domingo Mauro Icardi no se presentó al entrenamiento que estaba previsto en el predio del Paris Saint Germain, con el permiso del entrenador con la finalidad que pueda resolver los problemas personales ya conocidos..