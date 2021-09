Diego Maradona no descansa en paz y menos aún tras la polémica que ha revivido la joven cubana, Mavys Álvarez, tras revelar detalles de su relación clandestina con el astro argentino, cuando ella tenía 16 años. Tras este nuevo escándalo, Claudia Villafañe, exesposa del astro argentino, rompió su silencio y dejó una filuda frase y se sumó a las protestas de la hija del ‘Pelusa’, Gianinna Maradona.

El primer amor de Diego Maradona y madre de sus dos hijas había mantenido silencio, pese a que esta historia fue revivida por su protagonista, desde Miami. Lo que no pudo soportó la argentina fue la intervención de Omar Suárez, uno de los ‘cómplices’ de su esposo en esa relación. “Diego no quería abusar de la menor, tenía una enfermedad que no la podía controlar”, dijo el empresario, quién validó la versión de cubana Mavys Álvarez.

Claudia Villafañe, de 59 años, utilizó sus redes sociales para descargar su furia con una imagen de fondo negro y letras blancas, con la siguiente frase: “Te mereces todo lo que le hiciste a ortos, tú sabrás si eso te da miedo o felicidad”, compartió contundente la exesposa de Maradona.

Claudia Villafañe descargó desde sus redes sociales (Captura)

“Solo hay un fin, lastimar a cualquier precio”

Giannina Maradona también reaccionó después que el nombre de su padre se volviera tendencia, una vez más, después de su muerte. “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, sé qué entre esas personas solo hay un fin: lastimar. Medir a cualquier precio”, compartió Gianinna.

Omar Suárez y Guillermo Coppolla eran los empresarios más allegados al jugador durante esa difícil etapa para el campeón del mundo en México ‘86. “En 2001 (Diego) la quería traer en una caja. Cuando me enteré de eso, fui a hablar con Guillermo Coppola. Después de un tiempo, Fidel Castro firmó una autorización y Mavys pudo salir de la isla para venir a Buenos Aires”, contó Suárez en la televisión argentina.

“Yo era una niña, no tenía maldad alguna”

Mavys Álvarez brindó una entrevista a América TeVé de Miami con declaraciones impactantes en una primera entrega. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, contó. Y confesó los problemas familiares que le acarreó: “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres”.

Asimismo, reveló que esa época la sumergió en un mundo de adicción a las drogas. “La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir. Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, agregó.

