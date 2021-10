La cuarta temporada de ‘Fórmula 1: Drive to Survive’ se estrenará el próximo año a través de Netflix. La producción, que vio la luz en 2019 en la mencionada plataforma de streaming, trata de mostrar lo que sucede en el interior del mundo del automovilismo, luego de cada carrera.

Sin embargo, para esta nueva entrega, el piloto Max Verstappen confirmó que no participará y rechazó brindar más entrevistas para la mencionada plataforma de streaming. El corredor de autos reveló que tomó la decisión tras ver que se inventan enfrentamientos en los capitulos.

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”, confesó el automovilista de Red Bull en diálogo con Associated Press (AP).

Max Verstappen recalcó que desea que se muestre la verdad en cada escena. “Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales”, agregó durante la entrevista en la previa al Grand Prix de Estados Unidos.

“Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero desde mi lado como conductor no me gusta ser parte de eso”, sentenció el piloto, quien en diversas oportunidades ha evitado brindar declaraciones acerca de su vida.

Verstappen y su amistad con Sergio Pérez

Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez pertenecen al equipo de la Red Bull. En ese contexto, el corredor neerlandés habló sobre la amistad que mantiene con el piloto mexicano. “No somos el tipo de personas que solo habla de Fórmula 1. Hablamos de la vida y de otras cosas fuera del deporte. Ha sido un gran compañero dentro y fuera del circuito y estoy feliz de que seguiremos el próximo año”, explicó para TUDN.