Mbappé brilla con Francia: ¡Atento Perú! Es imparable, veloz y ni las faltas lo detienen | VIDEO

Kylian Mbappé, atacante de PSG,se potencia con la selección de Francia y muestra su calidad en toda su dimensión. Esta vez exhibió toda su magia en el Colombia vs Francia con una sensacional jugada.



Mbappé recibió el balón en campo propio y sobre la línea lateral. El francés con dos toques superó la marca de Frank Fabra, que no pudo detenerlo.



A Fabra solo le quedó ver la potencia y velocidad tras el quiebre de su marca, Mbappé. El colombiano intentó hacerle falta y con un salto el delantero francés logró salir airoso. Comenzó a correr y fue imparable.



Mbappé será uno de los temibles jugadores de Francia que Perú enfrentará en el Grupo C del Mundia​l Rusia 2018.

Mira la sensacional jugada de Mbappé en el Colombia vs Francia (3-2):

De la remontada de Colombia ante Francia:

Colombia remontó una desventaja de dos goles y con un gol de penal convertido sobre la hora por Juan Fernando Quintero venció 3-2 a Francia en un partido de amistoso de preparación para el Mundial que comienza en junio.



El encuentro se jugó en el Stade de France ante unos 80.000 espectadores. Francia, dirigida por el técnico Didier Deschamps, abrió el marcador por intermedio de Oliver Giroud a los 11 minutos y Thomas Lemar marcó el 2-0 a favor de los locales a los 25.



Colombia descontó a los 27 por intermedio del delantero Luis Fernando Muriel, quien lanzó un centro desde el costado izquierdo que se cerró y se incrustó en la valla del arquero Hugo Lloris, quien pese al esfuerzo no pudo impedir la anotación.



En el segundo tiempo Colombia fue más ordenada tácticamente, jugó con precisión y a los 61 llegó al empate por intermedio de Radamel Falcao García que recibió un balón libre de marca dentro del área tras una asistencia del mediocampista James Rodríguez.



Con el marcador 2-2, el partido fue equilibrado, con posibilidades para los dos equipos. A los 85 Quintero, que acababa de entrar, marcó el gol de triunfo de penal después de una falta dentro del área de un defensor de Francia sobre el delantero José Heriberto Izquierdo.



"Sufrimos mucho", dijo tras el partidos Deschamps. "Ellos fueron muy agresivos. Tuvimos un gran primer tiempo, pero después Colombia nos dio una lección de agresividad y por momentos nosotros fuimos complacientes".



Colombia -que será parte del Grupo H del Mundial junto a Japón, Polonia y Senegal- jugará la próxima semana otro partido de preparación frente a Australia. En tanto Francia, que en la primera vuelta del torneo en Rusia estará en el Grupo C con Perú, Australia y Dinamarca, se medirá con el anfitrión.

