Kylian Mbappé es imparable y sus jugadas están provocando reacciones peculiares de sus rivales. En este caso, Koulibaly y Mario Rui protagonizaron una extraña jugada en el partido PSG vs Napoli por la Champions League.



Kylian Mbappé atacaba por derecha y sus rivales lo esperaban uno tras otro para evitar que haga de las suyas en el estadio Parque de los Príncipes.



Así, Mario Rui lo cercó pero le dejó espacio suficiente para maniobrar. Mbappé se escapó con un amague y Koulibaly, su compañero, lo empujó para que lo alcance.



La jugada no pasó desapercibida y de inmediato se viralizó en las redes sociales. Mbappé desespera a sus rivales y así lo sufrieron los defensas del Napoli.



Finalmente, al parecer dio resultados. Mbappé no pudo marcar ningún gol y Napoli se llevó un empate de París por el Grupo C de la Champions League.

Mbappé desespera a sus rivales: Koulibaly obligó a su compañero a marcarlo con un empujón en PSG vs Napoli (Video: BT Sports)

