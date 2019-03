Mbappé le negó a Di María patear penal para sumar un triplete y lo falló ¡Al estilo Neymar vs Cavani!

Kylian Mbappé se llenó de egoísmo y le negó el pedido de Ángel Di María para patear un penal a los minutos de descuento del partido PSG vs Marsella por la Ligue 1. El francés se lo falló.



A los 90+3, le hicieron una falta a Kylian Mbappé y el árbitro cobró penal. El atacante tomó la pelota y no la saltó. En las imágenes se aprecia a Di María que le pide patearlo para completar un triplete pero no fue atendido. Incluso se nota una mueca del francés en sentido negativo.



Di María no hizo más que aceptar lo que estaba pasando y esperó la ejecución del tiro penal. Lamentablemente para Mbappé el portero de Marsella se lo atajó. El delantero quería aumentar su cuenta goleadora en la liga como máximo goleador (con 26 hasta el momento)

Aquí la lista de goleadores de la Liga de Francia:

26 goles: Kylian Mbappé (PSG)

17 goles: Cavani (PSG), Pepe (Lille)

13 goles: Neymar (PSG), Thauvin (Marsella)

12 goles: Dembele (Lyon), Falcao (Mónaco), Khazri (Saint Etienne), Sala (Nantes)

10 goles: Delort y Laborde (Montpellier), Gradel (Toulouse)

Mira aquí el penal errado por Mbappé y escena con Di María:

Mbappé le negó a Di María patear el penal para sumar un triplete y lo falló ¡Al estilo Neymar vs Cavani!

Sobre el partido, PSG se llevó el clásico francés ganando por 3-1 con una exhibición del Di María, en el Parque de los Príncipes.



Di María asistió a Kylian Mbappé para que la joya del fútbol francés abriera el marcador (45+2) y, tras el empate de Valere Germain (46), el extremo argentino dio la puntilla con dos goles (55 y 66), el segundo de ellos cuando el Marsella jugaba con 10 por la expulsión de su arquero Steve Mandanda.



Mbappé pudo haber logrado otro doblete, en el descuento, al provocar un penal que lanzó él mismo y que le paró Yohann Pelé (90+4). Con esta victoria, el PSG saca 20 puntos de ventaja al segundo, el Lille, que el viernes perdió con el Mónaco 1-0.

