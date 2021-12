DE REMATE.COM. Encontrar a estrellas del fútbol mundial a precios bajos o con la necesidad de sus clubes de negociar, no es cosa de todos los días. Por eso, mientras algunos planteles andan de vacaciones y otros, como en la Premier League, juegan fechas de fin año, en las oficinas de los clubes ya empiezan a negociar por los cracks que acaban contrato a mitad del 2022. Esto por el aval de la FIFA que considera legal las conversaciones con seis meses de anticipación.

Nombres como los de Kylian Mbappé, que casi seguro terminará en Real Madrid aparecen en una nómina en la que el noruego Erling Haaland también podría entrar. Sin embargo, en su caso aparece una cláusula que firmó con Borussia Dortmund y por ahora no hay señales que la use.

Esta es la lista de verdaderas estrellas que esperan nuevos aires para la temporada 2022-2023.

Kylian Mbappé termina contrato con PSG en junio del 2022. (Foto: EFE)

Kylian Mbappé (23 años - PSG)

La estrella francesa acaba su contrato con PSG en junio y es casi seguro que no renovará con el cuadro parisino. El ex AS Monaco desea tener un proyecto en un club histórico y ese sería el Real Madrid que deberá informar a los franceses que negocia con el jugador. El trato se cerraría en 160 millones de euros y solo se anunciaría luego del cruce de octavos de la Champions entre justamente los merengues y PSG.

Paul Pogba eligió al Barcelona como el mejor club de mundo y tildó a Lionel Messi como un futbolista "extraordinario". (Foto: Getty Images)

Paul Pogba (28 años - Manchester United)

El volante campeón del mundo con Francia tiene una relación tirante con el United, se pelea con los entrenadores y no está a gusto con que Cristiano Ronaldo le haya quitado su status de referente. Pogba tiene un valor de 55 millones de euros, Manchester quiere renovarle, pero el jugador pondría empezar a conversar con Juventus o el mismo Real Madrid, aunque esto último es complicado.

El argentino Paulo Dybala fue enviado a la banca en la Juventus y ahora sí desea marcharse. Manchester United es el principal postor. (Foto: Getty Images)

Paulo Dybala (28 años - Juventus)

La ‘Joya’ argentina ha pedido más de 10 millones de euros a la ‘Vieja Señora’ para renovar y no hay acuerdo. El club escuchará ofertas superiores a los 50 millones para que el delantero se vaya del club y uno de los interesados sería el Liverpool. No se descarta tampoco que el Barcelona pueda entrar en la puja.

Ousmane Dembélé aún no define su renovación con el elenco blaugrana. (Foto: Getty)

Ousmane Dembélé (24 años - Barcelona)

Uno de los jugadores de quien se esperaba mucho y ha navegado en un mar de lesiones e indisciplinas. El extremo pide una millonada al Barcelona para renovar y desde el club ya le dijeron que se baje en pretensiones. Liverpool y Dortmund podrían ofrecer cifras cercanas a los 40 millones de euros por él.

Lorenzo Insigne fue el hombre más peligroso del Nápoles | Fotos: EFE

Lorenzo Insigne (30 años - Napoli)

Un emblema del equipo napolitano que no tiene acuerdo para continuar, por lo que la primera oferta que analiza es la del Liverpool. El ‘picante’ delantero de la selección italiana quiere un contrato por varios años con un aumento salarial, pero en Italia no pretenden ceder.

Alexandre Lacazette culminará su vínculo con el Arsenal el 30 de junio de 2022. (Foto: Getty Images)

Alexandre Lacazette (30 años - Arsenal)

Cuando lo ficharon desde Lyon pensaron que sería un implacable artillero, pero desde que llegó en 2017 nunca dio ‘fuegos’. En esta temporada apenas tiene 4 goles y desde el club londinense escuchan ofertas. Algunas de ellas llegarían desde Francia y tampoco se descarta Turquía.

Antonio Rudiger termina contrato con Chelsea en junio e interesa en Real Madrid. (Foto: EFE)

Antonio Rüdiger (28 años - Chelsea)

La ‘ganga’ del mercado. Un central de garantías al que Chelsea no le renovará debido al elevado salario que pide. Esto hará que desde los próximos días escuche las ofertas de Real Madrid, Bayern, United y PSG están quienes están muy interesados.

La carrera ya empezó y desde este 1 de enero las conversaciones arrancarán.

