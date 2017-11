Medallista Alexandra Grande: "Mi vida es el Karate"

La laureada karateca nacional Alexandra Grande (27) obtuvo hace algunas semanas la medalla de oro en The World Games Wroclaw 2017 (Juegos Mundiales Breslavia 2017), en Polonia. Pero esta joven número 10 en el ranking mundial de este deporte quiere más. Por eso, se prepara para participar en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, en Colombia, en noviembre próximo.



Además, pertenece al Top Perú Lima 2019 y es embajadora de los Juegos Panamericanos a realizarse en nuestra capital ese mismo año.



¿Cuáles son las actividades que realizas diariamente?

Me levanto a las 5:30 de la mañana, tomo mi desayuno, entreno y además trabajo en mi academia. Mi vida es el karate.



¿Es cierta la frase ‘lo que importa es competir aunque no se gane’?

Yo voy siempre a ganar, pero si no se puede, analizo mis errores y los corrijo.



¿Qué viene luego del oro en los Juegos Mundiales?

Yo sigo entrenando porque debo llegar bien a los Panamericanos.



¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera?

No me gusta cuando estoy lesionada. También he tenido estrés deportivo. La gente decía que ya no daba para más, pero sigo luchando. No dejo que nada ni nadie me tumbe.



¿Cuál es el mayor obstáculo que has tenido que vencer?

Después de Toronto, descubrí que tenía condromalacia rotuliana (desgaste y/o reblandecimiento del cartílago entre el fémur y la rótula) de segundo grado, estoy en tratamiento.

Un consejo a la mujer peruana.



Debemos pensar en grande, no conformarnos. Por ejemplo, yo he querido estar entre las mejores del mundo y lo he logrado, porque nunca he dejado de luchar y cuando se logra el objetivo decimos: ‘Valió la pena’.

