La halterofilista mexicana y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes, denunció al gobierno del estado de Baja California por entregarle un cheque sin fondos como premio. Las autoridades del mencionado estado señalaron que la acusación de la deportista es falsa, pero reconocieron que le adeudan 50 mil pesos mexicanos.

“A la fecha de la entrega del cheque de 50.000 pesos [unos 2.500 dólares], no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. De hecho, no es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, señaló Fuentes en una conferencia de prensa.

Además de cuestionar el comportamiento de las autoridades, la joven de 28 años señaló que otras medallistas -que participaron en Tokio 2020- recibieron de sus gobiernos unos 7.500 dólares, más un sueldo de 1.000 dólares mensuales, sin embargo, “yo gano 3.000 pesos mensuales [150 dólares], más 3.500 pesos [175 dólares] de alimentación”, dijo.

De otro lado, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, señaló a los medios de ese país que sí adeudan 50.000 pesos a Fuentes, pero resaltó que “es una total y falsa acusación de que se le dio un cheque sin fondos”. Por su parte, el Instituto del Deporte y la Cultura Física del mencionado estado, David González Camacho, aseveró que habló con Bonilla para entregar a la halterofilista el premio, pero por partes.