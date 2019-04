Este gol de Ecuador ante Argentina dejó afuera del Mundial Sub 17 a Perú

El cuarto gol de Ecuador a Argentina dejó afuera a Perú del Mundial Sub 17. En el minuto 77', Mejía Carrasco aprovechó un rebote para anotar para los norteños en elSudamericano Sub 17.



Argentina vs Ecuador estuvo empate en el primer tiempo, sin embargo, en el segundo tiempo vinieron los goles: los albicelestes anotaron el primero, pero los norteños hicieron los cuatro goles que necesitaban para clasificar al Mundial Sub 17.



Mejía Carrasco pateó potentemente al arco que dejó sin opción a Argentina en el Sudamericano Sub 17.



Lamentablemente, este resultado no alcanza para que Perú clasifique al Mundial Sub 17, pues Ecuador pasó por mejor diferencia goles en el Sudamericano Sub 17.

Cuarto gol de Ecuador. (Video: Movistar Deportes)