POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Reír es un remedio que nunca falla. Para todo, incluso durante el aislamiento social. ‘Melcochita’ sigue estrictamente cada recomendación, pero eso no impide que nos narre sus mejores historias y provoquen esa carcajada que alimenta el espíritu.

¿Tienes una excelente noticia para darnos?

En Iquitos ya descubrieron la solución al ‘coronavirus’.

¿Cuál es?

Una planta...

¿Cómo se llama?

‘Planta’ bien el popó en tu casa y no salgas.

Los ‘tramposos’ están sufriendo con la cuarentena...

Uno dormía y decía: ‘María, María...’. Y su mujer lo despertó gritando: ‘¿Quién miércoles es María?’.

¿Se delató solo?

El tipo, al verse descubierto, dijo: ‘María... María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores...’ y le aclaró a su mujer: ‘Estoy rezando para que esta pandemia acabe’.

¿Otra de ‘coronavivos’?

Uno salió a pasear a su perro y no lo hizo frente a su casa, se fue a la vuelta, donde vivía la ‘otra’...

Estaba como loco...

¡Claro! Amarró a su mascota en la entrada y aprovechó para hacer su ‘faena’.

¿Lo descubrieron?

Regresó a su hogar y no se dio cuenta de que le habían dejado marcas en el cuello. Su mujer le reclamó: ‘¡¿Qué significa eso?!’ El tipo rapidito le respondió: ‘Perro malcriado, se me tiró encima y me marcó’.

¿Ella qué le dijo?

‘Querido, hay que matar a ese animal, ¡si vieras cómo me ha dejado a mí los senos!’.

¿Verdad que sabes cómo engríe Yahaira a ‘Foquita’?

No le dice bebe, amor, negrito, ni cosas parecidas.

¿Entonces?

Lo llama ‘Mi alpaca’.

¿Y eso?

Está con él por su lana...

Con esta enfermedad las personas de la tercera edad deben cuidarse más que cualquiera...

Le aconsejo a Leao Butrón que no salga.

¿Por qué?

Cómo será de viejo que antes que inventen el azúcar, él ya tenía diabetes...

¿Los ‘machistas’ deben ayudar con las cosas en casa?

Un tipo entra a su hogar y grita: ‘¡Carajo, todavía nos has cocinado!’... ‘¡Tiende la cama!’... ‘¡Ten mi ropa limpia!’. A los dos segundos se tranquilizó y dijo: ‘Con esta soledad estoy alucinando... Hasta creo que tengo mujer’.

Con esta cuarentena la economía anda movida...

El otro día quise hacer una gestión en banca por teléfono...

¿Te atendieron?

Una voz me decía: ‘Para saldos aprieta el 1, para consultas de tu tarjeta de crédito aprieta el 2, para préstamos no aprietes nada porque no hay plata hue...’.

En estos momentos difíciles hay que estar con Dios.

Él es muy justo y una demostración de ello fue con Abraham.

¿Por qué lo dices?

Como no podía tener hijos, le pedía a Dios que le haga el milagro, le concedió esa gracia y su mujer pudo concebir a Isaac...

Famoso pasaje de la Biblia...

Pero la historia siguió y el mismo Dios le habló: ‘Tienes que sacrificar a tu primogénito...’

Prueba durísima...

Sí y pese a que no quería subió al monte y cuando ya lo iba a ejecutar, se escuchó una voz: ‘No, no lo hagas, he comprobado tu fe en mí’. Y mientras Isaac era liberado pensó: ‘Menos mal soy ventrílocuo, sino este cojudo me mata’.

¿Otra recomendación para pasarla bien en casa?

Se viene una serie peruana en Netflix que se llamará ‘No vayan’ y ya saben quién será uno de los protagonistas.

Muchas gracias ‘Melcochita’, el pueblo necesita reír...

Gracias al ‘Trome’, ya saben que hay que ponerle una sonrisa a esta cuarentena y, por favor, no salgan si no es necesario. ¡No lo lean!