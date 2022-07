HONOR AL MÉRITO. Melgar de Arequipa disfrutó de grandes alegrías en tan solo cuatro días, primero con la obtención del Torneo Apertura y luego con la clasificación, a estadio lleno, a cuartos de final de la Copa Sudamericana sacando de carrera a Deportivo Cali. Los mistianos, que tuvieron un cambio de cuerpo técnico hace unos días, están dejando un sendero que debiera ser seguido por los grandes equipos de Lima, cuyos resultados y manejo vienen dejando mucho que desear.

Con el Apertura culminado, Melgar le terminó sacando tres puntos a Cristal, ocho a Alianza y trece a la ‘U’. Esto tomando en cuenta que los mistianos eran los únicos en las últimas semanas con doble competencia. ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué receta usaron? En Trome.pe vamos a encontrar las claves de este éxito ‘Rojinegro’.

Hay que recordar que Melgar empezó un cambio a partir del 2015, cuando salió campeón del fútbol peruano. Un año después fue subcampeón y en 2018 llegó a semifinales donde quedó fuera de carrera por penales ante Alianza Lima.

Melgar y el acierto de los fichajes

Centrémonos en este 2022. Alianza fracasó con los refuerzos de Darlin Leiton, Christian Ramos, la renovación de Wilmer Aguirre, etc. En la ‘U’, peor aún porque acaban de rescindirle al volante Ángel Cayetano y Cristal hizo el ridículo con John Mosquera. Melgar fue la cara opuesta.

Trajo al excelente volante de marca Leonel Galeano, fichó al mediocampista mixto Martín Pérez Guedes y apuntaló esa zona con Jean Pierre Archimbaud. Todos ellos llegaron libres, sin pagar ni un dólar. Tuvieron visión y salieron más que ganadores.

Melgar y el valor de la camiseta antes que el apellido

A inicios del 2022, los arequipeños limpiaron el plantel y dieron de baja total a jugadores díscolos y problemáticos como Carlos Ascues y Alexi Gómez quienes aún tenían contrato con la institución. Se priorizó el buen ejemplo del grupo.

En Alianza se optó por mantener a elementos veteranos y jugadores que no rindieron, en Cristal se perdonó una vez más a Martín Távara y Universitario siguió contando con, entre otros, el portero José Carvallo de muy bajo nivel.

Melgar y el carácter para jugar torneos internacionales

Veamos: Alianza Lima recibe ocho goles de River, Universitario hace un papelón contra Barcelona y Cristal no puede ganarle en casa a un equipo chico como Talleres. A nivel internacional, los equipos grandes del Perú no saben tener carácter, no saben plantear una estrategia y menos confiar en sus capacidades.

Melgar jugó de igual a igual en Brasil y Argentina, ganó en Uruguay y en casa se hizo imbatible. Cuando debió salir a buscar un resultado lo hizo, defendió acertadamente y atacó con un estilo de juego. Además, tuvo un ‘9′ de nivel, en Bernardo Cuesta. Un tipo de jugador que los ‘grandes’ nunca encontraron.

Melgar y el orden desde dentro

Dentro del club arequipeño hay orden y equilibrio. El gerente deportivo se expresa de manera directa, se acertó con Néstor Lorenzo y ahora se fichó a un entrenador que llegó a la final de la Copa Sudamericana y no se conocen líos internos. Todo a diferencia de lo que sucede en los clubes importantes de la capital.

En Alianza Lima está le lío eterno con el poder del Fondo Blanquiazul, en Universitario la administración bota jugadores a diestra y siniestra y también cambia de entrenador. Por su parte, en Cristal los barristas casi agreden al presidente Joel Raffo, quien dio una conferencia donde no dejó a nadie contento.

Melgar da demasiados ejemplos a seguir y es hora que otros copien lo bueno. Razones hay de sobra.

