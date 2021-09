Por segunda temporada consecutiva, Paolo Reyna, joven lateral izquierdo tacneño de 19 años viene consolidándose en la Liga 1.

Melgar de Arequipa apostó por él y en estas dos temporadas con esa camiseta no ha defraudado, pues a pesar de su corta edad, es un jugador muy técnico que está teniendo un crecimiento acelerado, mejoró su proyección y sus desplazamientos en la cancha. Incluso tiene una gran lectura para anticiparse al rival y su buena estatura le da un potencial importante para seguir creciendo en el fútbol.

En estos dos años en Melgar vienes teniendo continuidad, ¿cómo tomaste esa oportunidad?

Muy feliz y contento por estar jugando estos dos años seguidos de titular, muy satisfecho con mi rendimiento, pero yo quiero destacar más en Melgar de manera seguida para así poder, en algún momento llegar a la selección mayor que es mi anhelo y seguir trabajando para eso.

El golpe de la derrota ante Cristal fue duro, ¿pero rápido se reivindicaron ganando a Cienciano?

La derrota ante Cristal nos chocó porque sabíamos que era un rival directo para nosotros, que nos permitía seguir peleando arriba si ganábamos, pero no se dio. Ahora, tenemos menos margen de error. Estamos obligados a ganar todos los partidos que podamos para así quedar en los primeros puestos y campeonar, que es lo que queremos, si no se puede pelear Libertadores porque Melgar siempre apunta a torneos internacionales.

¿Qué cosas mejoraste y qué te falta pulir para ser un mejor jugador?

Yo creo que me costaba la parte ofensiva que no era tanto lo mío, yo me siento bien marcando, pero poco a poco uno se va soltando, va ganando confianza en sí mismo y va para adelante. Es parte de los partidos y confianza que me da el profesor y mis compañeros, ya que el que no arriesga no gana.

Jugaste en selecciones menores, ¿qué tal esa experiencia?

Yo estuve en selección sub-20 y es muy bonito representar a tu país, pero todos apuntamos a formar parte de la selección mayor, que es lo mejor para un futbolista representar a tu país. Solo queda seguir trabajando para eso porque el día que me den la oportunidad no la tengo que desaprovechar.

¿Tuviste algún contacto de la FPF?

No he tenido una comunicación directa con la gente de la FPF o selección.

¿El jugador más difícil de marcar?

Yo normalmente no miro a los que voy a marcar, pero sí me costó el extremo de Atlético Paranaense, Nikão. Él si me costó porque aguantaba muy bien la pelota de espalda y lo cubría muy bien. Él ha sido el rival más difícil que he tenido.

¿Sueles usar algún aplicativo para ver tu rendimiento en la cancha?

Normalmente, los profesores un día después del partido nos mandan nuestro recorrido en la cancha, todo lo que hacemos y después nos envían el partido para analizar el rendimiento: fallos y aciertos para mejorar nuestro rendimiento.

En Perú se dice que no se apoya a los jóvenes talentos en el fútbol, ¿tú qué eres afortunado algún consejo a los jóvenes valores?

Yo lo único que le puedo decir es que se esfuercen mucho. Esto es sacrificio y no solo es correr en el campo. Tienes que comer bien y dormir tus horas. Eso de salir a las fiestas como cualquier adolescente le gustaría, hacer sus cosas, pero si de verdad quieres ser futbolista te tienes que cuidar desde ya, porque hay otras personas que sí quieren y se cuidan. Entonces, te están ganando y por eso debes ser disciplinado.

¿Cuál ha sido el momento más feliz en tu vida?

Yo creo que fue ante Atlético Paranaense en Lima y estuvimos primero en la tabla cuando nos iba bien en Sudamericano.

¿Y el momento más triste?

Cuando perdimos el año pasado contra Bahía.

¿Qué indicaciones te pide el profesor Néstor Lorenzo?

El profesor Néstor nos pide siempre a los laterales tener amplitud y que estemos en área rival, que es lo mejor que hacemos. Y que vayamos para adelante a ayudar y en defensa estar bien concentrados, ya que en nuestra zona nadie nos debe pasar.

¿Qué objetivos tienes como futbolista?

Yo estoy enfocado en lo que quiero por mi familia, por lo que quiero este mucho mejor y sé que con el fútbol se puede hacer muchas cosas. Yo quiero ser alguien en el fútbol y no decepcionarlos a ellos y que mi familia esté orgullosa de mí siempre.

En 20 años, ¿cómo te visualizas?

Yo me visualizo en 20 años haber jugado en el exterior. A mi me gusta mucho la Champions League, me gusta la Premier League, ya que es un fútbol muy dinámico, para mí es la mejor liga. Yo me visualizo jugando ahí. Retirado con mis hijos si Dios quiera y vivir satisfecho de lo que haya hecho con el fútbol.

TE PUEDE INTERESAR: