La cuenta oficial de Melgar en Twitter lanzó provocadora publicación que enojará a los hinchas de Alianza Lima. Todo esto, en la previa del encuentro frente a Aycucho FC, programado para las 6:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Mira la foto.

Como se puede ver en imágenes, Melgar vistió de fantasma a su mascota y lo puso sobre la cancha de Alianza Lima como ¿burlándose que están peleando en los últimos lugares de la tabla de posiciones?

“No, no es el fantasma que están pensando”, se lee en el tuit de Melgar. “No, leonco. No uses ese disfraz aquí”, escriben dentro de la gráfica en alusión al difícil momento de Alianza Lima.

Como se sabe, los fantasmas representan descensos de categoría en el fútbol. Es usado como vestimenta por los fanáticos para molestar al equipo contrario. ¿Qué dirán en Alianza Lima?

