Melgar vs Junior EN VIVO se enfrentan por tercer lugar del Grupo F en Copa Libertadores  

Melgar vs Junior EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | Los 'Rojinegros' y el 'Tiburón' se ven las caras este miércoles en una electrizante última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2019. El duelo pactado para las 7 y 30 p.m., (Hora peruana) en el estadio Metropolitano de Barranquilla puedes seguirlo por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs Junior vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los 'rojoinegros' llegan a este Melgar vs Junior con la consigna de llegar al 'Metropolitano' para hacer su negocio y conseguir un empate que le permita pensar en una clasificación a la Copa Sudamericana, luego de quedar sin chances en el Grupo F.



El cuadro arequipeño debe de recuperarse para este Melgar vs Junior de la goleada 0-4 sufrida a manos de Palmeiras y buscar con sus 4 puntos, un empate en la calurosa Barranquilla y quedarse con el tercer lugar el tercer lugar del grupo, donde el líder es Palmeiras (12), lo sigue San Lorenzo (10) y es último Junior (3)



Jorge Pautaso confirmó en su oncena al goleador argentino Bernardo Cuesta, acompañado de Jhonny Vidales y Leonardo Mifflin en la ofensiva detrás de ellos la movilidad de Joel Sánchez.

Melgar vs. Junior : horarios en el mundo



Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

El cuadro ' Tiburón' dirigidos por Julio Comesaña viene a este Melgar vs Junior de conseguir una victoria sobre San Lorenzo, un triunfo que lo deja con amplias posibilidades de colarse al tercer lugar y poner los pies en la Sudamericana.



Melgar vs. Junior : Posibles alineaciones



Junior: Viera; Piedrahita, Pérez, Ditta, Gutiérrez; Cantillo, Narváez, Hernández, Hinestroza; Díaz y Teó Gutiérrez.



Melgar : C. Cáceda, G. Carmona, J. P. Fuentes, D. Villalba, A. Gómez; J. Sánchez, A. Romero, A. Arias, L. Mifflin, B. Cuesta y J. Vidales.