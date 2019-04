Melgar vs Junior EN VIVO en partido clave por el Grupo F de la Copa Libertadores

Melgar vs. Junior EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los rojinegros preparan una fiesta en la 'Ciudad Blanca' cuando reciba al 'Tiburón' por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. La cita en el Estadio Monumental de la UNSA está pactada desde las 7:30 de la noche (hora peruana), y puedes seguirla por la señal de FOX Sports 3 para Sudamérica.



¿Vas a seguir el Melgar vs Junior vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El cuadro 'Dominó' llega a este Melgar vs Junior con la necesidad de sumar puntos para poder pensar en una clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Los arequipeños con un solo punto esperan darle la estocada a los colombianos que no han sumado ante el líder Palmeiras, ni San Lorenzo.



El argentino Jorge Pautasso, reservó algunos jugadores en el torneo local, donde consiguió una victoria (3-1) ante la San Martín con un triplete de Bernardo Cuesta, ex 'Tiburón' y su principal carta de gol para el Melgar vs Junior.



EL DT rojinegro confirmó la presencia de Alexis Arias y Joel Sanchez, así como la de Jhonny Vidales y Giancarlo Carmona como la columna vertebral del equipo, que funcionó en las victorias ante la Universidad de Chile (1-0) y Caracas (2-0) para alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Cuesta arriba tiene la tarea el cuadro colombiano, que dirige Luis Fernando Suárez, y que se enfrenta a la altura de la 'Ciudad Blanca' (2 335 m.s.n.m.) como una dificultad extra en este Melgar vs Juniors y que pese a los últimos reveses se mantiene en la punta seguido de Deportes Tolima, Millonarios y el América de Cali.



EL DT del 'Tiburón' ha confirmado dos regresos importantes para este partido y se trata del delantero internacional Teófilo Gutiérrez y del portero Sebastián Viera, dos figuras dentro del equipo

Melgar vs. Junior: Horarios en el mundo:



18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

00:30 horas del miércoles - Reino Unido

01:30 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

Melgar vs. Junior | Posibles alineaciones:



Melgar: Cáceda; Carmona, Narváez, Ramos, Mifflin; Vidales, Sánchez, Arias, Romero, Arakaki; y Cuesta. DT: Pautasso.



Junior: Viera; Gutiérrez, Pérez, Ditta, Piedrahíta; Narváez, Cantillo, Fernández, Sambueza; Gutiérrez y Díaz. DT. Suárez.